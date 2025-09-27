Vụ “Người dân vùng ngập lụt mong an cư”: Đề xuất di dời 180 hộ dân

Nhiều năm qua, do địa thế thấp, gần sông suối, cộng với mưa lớn, hàng trăm hộ dân tại các thôn, làng của xã Ia Hiao thường xuyên bị ngập, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại, mất an toàn và cản trở phát triển kinh tế. Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao Phạm Văn Phương cho biết, qua rà soát và nắm bắt nguyện vọng của nhân dân, xã xác định có 180 hộ mong muốn được di dời và đã chuẩn bị sẵn mặt bằng cao ráo, thuận lợi, gần các khu tiện ích và quốc lộ; chỉ cần có kinh phí là sẵn sàng triển khai ngay việc bố trí tái định cư cho các hộ dân.

Cùng ngày, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã đề nghị UBND xã Đăk Long (tỉnh Quảng Ngãi) khắc phục tình trạng ngập cầu tràn trên địa bàn để đảm bảo giao thông; đồng thời đăng ký danh mục xây dựng cầu trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, trình UBND tỉnh và Sở Tài chính xem xét bố trí kinh phí thực hiện.

Trước đó, Báo SGGP đã phản ánh việc tại các xã Ia Hiao và Đăk Long, khi xảy ra mưa lớn, nhà dân thường bị ngập úng hoặc cô lập do cầu độc đạo bị ngập, gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống và sản xuất.

HỮU PHÚC