Tỉnh Đắk Lắk đã di dời các trụ điện dưới lòng đường

Theo ông Phan Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Lập (tỉnh Đắk Lắk), trên đường Nguyễn Tất Thành có 8 trụ điện đang án ngự dưới lòng đường, gây mất an toàn giao thông. Tại đoạn giao đường Cao Đạt và đường Nguyễn Tất Thành còn có 1 trụ điện án ngự ngay giữa ngã ba, khiến việc lưu thông của người dân càng gặp khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Ngày 16-8, ngành điện đã tháo dỡ các trụ điện trên ra khỏi phạm vi lòng đường để đảm bảo an toàn giao thông, đi lại cho người dân. Ngày 5-9, UBND phường đã kiểm tra hiện trường các trụ điện theo phản ánh của báo chí và đã di dời ra khỏi phạm vi lòng đường.

