Lắp đặt thêm máy bơm nước khi trời mưa

Báo SGGP số ra ngày 21-8 có đăng bài “Không mưa, khu dân cư cũng bị ngập nước” phản ánh tình trạng hệ thống thoát nước ở khu dân cư đường 13, ấp Giãn Dân, phường Long Bình, TPHCM dù trời không mưa cũng bị ngập nước, những lúc trời mưa thì càng ngập sâu hơn, gây ngập úng nặng, hư hỏng máy móc và ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Về vấn đề Báo SGGP nêu, Phó Chủ tịch UBND phường Long Bình Đỗ Quốc Doanh đã có văn bản (số 238/UBND) phản hồi: Thực trạng khu vực đường 13, ấp Giãn Dân, phường Long Bình (nay là khu phố 1, phường Long Bình) thuộc vùng chuyển tiếp từ vùng gò đồi giáp ranh quốc lộ 1 hướng về vùng ven sông Đồng Nai, trong đó cao độ tuyến hẻm 37, đường 13 (vị trí ngập) thấp hơn khoảng 1,5m so với cao độ tuyến đường 13.

Nhà xưởng, máy móc của người dân chìm trong nước mỗi khi mưa

Hiện nay, hệ thống thoát nước của tuyến đường 13, đường 11 là hệ thống cống hộp với kích thước 1,4m x 1,4m, tuy nhiên tuyến hẻm 37, đường 13 chưa có hệ thống thoát nước. Các tuyến hẻm, đường nêu trên do Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức (cũ) đang quản lý, vận hành và khai thác.

Riêng tuyến cống D1000 do người dân tự thỏa thuận đầu tư trước năm 2000 (không có hồ sơ thiết kế kỹ thuật kế thừa) có vị trí nằm dưới phần đất hiện nay đã được UBND TPHCM chấp thuận giao đất cho Công ty cổ phần Ngân Thạnh để đầu tư khu nhà ở.

Qua kiểm tra hiện trạng ngập của các hộ dân cuối hẻm 37, sau các cơn mưa với vũ lượng từ 60mm có chiều sâu ngập từ 20-50cm. Nguyên nhân chủ yếu gây ngập là do địa hình các hộ dân tại cuối hẻm 37 trũng, thấp, là khu vực lòng chảo, đón nhận lưu lượng nước từ quốc lộ 1 và khu vực xung quanh đổ về. Hẻm 37 đường 13 chưa có hệ thống thoát nước đấu nối ra đường 13. Bên cạnh đó, phía hạ lưu, Công ty cổ phần Ngân Thạnh đang triển khai dự án khu nhà ở dẫn đến khi lưu lượng đỉnh mưa tăng lên làm cho hệ thống thoát nước xung quanh trở nên quá tải; máy bơm nước có công suất nhỏ, nước thoát không kịp gây ngập cục bộ.

Để chống ngập cho khu dân cư, phường Long Bình đã phối hợp Công ty cổ phần Ngân Thạnh và khu phố 7 kiểm tra hiện trạng ngập, hỗ trợ người dân di dời vật dụng, động viên, an ủi các hộ dân bị ngập,... Đồng thời yêu cầu Công ty cổ phần Ngân Thạnh lắp đặt thêm máy bơm để bơm nước khi trời mưa; kiến nghị Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức (đơn vị quản lý về thoát nước, chống ngập) cử lực lượng, thiết bị hỗ trợ người dân bơm nước khi mưa ngập.

Về giải pháp lâu dài, UBND phường Long Bình đã đề xuất sở, ngành thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư hệ thống thoát nước hẻm 37 đường 13, phường Long Bình tại Công văn số 19/UBND-KTHTKT ngày 12-8-2025 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 và kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030. Để giải quyết căn cơ, UBND phường Long Bình kiến nghị Sở Xây dựng, Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức phối hợp Công ty cổ phần Ngân Thạnh có giải pháp tiêu thoát nước, không để gây ngập úng trong khu dân cư.

Tin liên quan Không mưa, khu dân cư cũng bị ngập nước

TRẦN YÊN