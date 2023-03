Phẫn nộ 2 bảo mẫu bạo hành, đánh đập bé trai 17 tháng tuổi dẫn đến tử vong

Liên quan tới vụ việc cháu P.T.Đ. (17 tháng tuổi, ở thôn Đặng Xá, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội) tử vong sau khi tới lớp tại một nhóm trông trẻ, Công an huyện Thường Tín đã bắt Nguyễn Thị An (30 tuổi) và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi) cùng trú tại thị trấn Phú Xuyên, Hà Nội để điều tra về hành vi "Giết người".

Tại cơ quan công an, đối tượng An và Lành đã khai nhận hành vi đánh đập, bạo hành bé trai P.T.Đ. dẫn đến thương tích và khiến nạn nhân tử vong. Cụ thể, sáng 23-2, cháu Đ. được mẹ đưa tới lớp, đến khoảng 9 giờ sáng, 2 cô giáo đưa các cháu vào buồng ngủ thì Đ. khóc, chạy ra ngoài.

Lành bực tức, dùng 2 tay bế Đ. lên rồi ném xuống làm đầu bé trai đập xuống nền nhà. Sau đó, đối tượng tát cháu bé. Còn đối tượng An cũng đạp vào bụng, ngực, đá và giẫm vào đầu cháu bé. Chiều cùng ngày, khi bố mẹ đến đón cháu Đ. thì 2 đối tượng nói cháu bé bị ngã trong quá trình đùa nghịch tại lớp. Đỉnh điểm, sáng 26-2, An tiếp tục đạp vào bụng Đ. khi thấy bé trai khóc, khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, An và Lành gọi gia đình cháu bé và cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu ở trạm y tế của xã, sau đó chuyển tiếp Bệnh viện Nông nghiệp. Do tình trạng của cháu bé khá nặng nên đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu. Đến chiều 1-3, bệnh viện tiên lượng cháu Đ. không qua khỏi nên gia đình đưa cháu về nhà và đến khoảng 16 giờ ngày 2-3, cháu bé đã tử vong.

Trước đó, An và Lành có trình độ trung cấp mầm non đã thuê một nhà dân ở thôn Vạn Điểm, xã Vạn Điểm để mở cơ sở trông giữ trẻ. Tuy nhiên cơ sở này chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động và từng bị UBND xã Vạn Điểm yêu cầu đóng cửa, xử phạt 2 lần do không đảm bảo điều kiện hoạt động. Lần xử phạt gần đây nhất vào đầu tháng 11-2022.