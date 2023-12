Pháo hoa rợp trời, TPHCM hân hoan chào năm mới 2024

>> Clip pháo hoa rực rỡ trên bầu trời TPHCM

Clip: DŨNG PHƯƠNG

Clip: PHƯỚC BÌNH

Năm nay, ngoài 2 khu vực quen thuộc là đầu hầm vượt sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) và Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11), lần đầu tiên người dân có thêm điểm xem bắn pháo hoa mới tại The Global City (TP Thủ Đức).

Pháo hoa chào năm mới 2024 tại TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

>> Cùng ngắm các màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tuyệt đẹp tại TPHCM:

Cùng nhau chào năm mới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngay từ chiều tối, người dân và du khách khắp nơi đã đổ về các điểm bắn pháo hoa chào năm mới để thưởng thức các màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật đặc biệt. Các tuyến đường trung tâm thành phố xe cộ đông đúc, dẫn đến tình trạng ùn ứ, khó di chuyển. Các khu vực bãi giữ xe cũng gần như kín chỗ. Lực lượng Công an TPHCM và các đơn vị chức năng bám sát địa bàn, tổ chức tuần tra, xử lý, nhằm đảm bảo an ninh trật tự tốt nhất để người dân vui chơi an toàn.

Người dân và du khách tập trung từ sớm để xem bắn pháo hoa. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đợi chờ xem bắn pháo hoa tại khu vực đầu đường đi bộ Nguyễn Huệ - công viên Bến Bạch Đằng. Ảnh: TIỂU TÂN

Tình trạng kẹt xe khắp các nẻo đường do người dân tập trung di chuyển về các khu vực xem bắn pháo hoa quá đông. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn là điểm bắn pháo hoa tầm cao. 1.500 quả tầm cao, 30 giàn tầm thấp, 10 giàn hỏa thuật khai hỏa vào 0 giờ.

Còn tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật kết hợp countdown nhạc nước diễn ra tại khu vực bờ hồ Đầm Sen. 90 giàn tầm thấp và 30 giàn hỏa thuật mang đến những màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn.

Pháo hoa khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong khi đó, tại The Global City, màn bắn pháo hoa rực rỡ và mãn nhãn, với hơn 4.500 ống pháo được bắn trong thời lượng 15 phút. Pháo hoa được thực hiện trên 100 giàn kỹ thuật đủ loại: giàn phun hoa, giàn phun viên, giàn nhấp nháy với những mẫu pháo hoa được sản xuất mới nhất, với tầm bắn đảm bảo phục vụ cùng lúc hơn 50.000 khách tham gia, kết hợp với những hiệu ứng âm thanh ánh sáng đặc biệt. Những đợt pháo hoa đủ loại hình dáng: ngôi sao, bông hoa, nhiều màu sắc rực rỡ lung linh trên bầu trời theo sự sắp xếp của đạo diễn hình ảnh chuyên nghiệp.

Trong thời khắc chuyển giao năm cũ - bước sang năm mới, các lễ hội countdown (đếm ngược) tưng bừng nhiều nơi. Lễ hội Entera Countdown 2024 ngay tại phố đi bộ Nguyễn Huệ quy tụ dàn nghệ sĩ Tóc Tiên, Binz, Soobin, Karik, Rhymastic, GDucky, Phương Ly… Ngay từ rất sớm, hàng chục ngàn người dân đã tập trung để tham gia lễ hội này.

Lễ hội Entera Countdown 2024 sôi động. Ảnh: BTC

Lễ hội Luxury Countdown Party 2024 ở The Global City có Hà Anh Tuấn, Đông Nhi, Dương Hoàng Yến, ban nhạc Chillies, Grey D, Pháo trình diễn, thu hút gần 50.000 khán giả. Tại đây, người dân ngoài được xem ca nhạc, bắn pháo hoa còn được thưởng thức phần trình diễn nhạc nước với hệ thống đài phun nước cao hơn 60m kết hợp công nghệ laser.

Trong khi đó, Lễ hội countdown “Hội tụ Thủ Đức” có gần 40.000 khán giả. Đường Sách TPHCM cũng với chương trình Gương mặt Truyền hình Việt Nam của HTV tổ chức, đây là hoạt động đếm ngược chào năm mới lần đầu tiên tại khu vực này.

Hàng chục ngàn người đổ về khu vực trung tâm cùng đón năm mới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

DŨNG PHƯƠNG - TIỂU TÂN