Phát động toàn dân chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Thượng tướng Võ Minh Lương cho rằng, An Giang cần phát động phong trào toàn dân tham gia chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Ngày 30-5, Đoàn công tác của Chính phủ do Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Phó Tổ trưởng Tổ công tác 950 làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh An Giang về công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của UBND tỉnh An Giang, 5 tháng đầu năm 2025, công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh được triển khai quyết liệt, đồng bộ và nghiêm túc, thể hiện rõ vai trò trung tâm điều phối, định hướng của Ban chỉ đạo 389 tỉnh, và gần đây là Tổ công tác cấp tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng.

Việc phân công nhiệm vụ được thực hiện rõ ràng, cụ thể, kèm cơ chế giám sát chặt chẽ, xử lý linh hoạt các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Trong 5 tháng đầu năm 2025, các lực lượng chức năng An Giang đã phát hiện và bắt giữ 281 vụ vi phạm, giảm 337 vụ (giảm 53,5%) so với cùng kỳ năm trước. Tổng số tiền thu nộp vào ngân sách nhà nước hơn 4,6 tỷ đồng. Đã khởi tố hình sự 15 vụ, giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp, trao đổi thông tin trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại còn chưa chặt chẽ, việc tổ chức bám nắm tình hình chưa sâu sát; chưa đấu tranh bắt giữ được ổ nhóm, đối tượng cầm đầu buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả; tỷ lệ hàng vô chủ cao, chiếm 41,4%...

Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Võ Minh Lương ghi nhận và biểu dương tỉnh An Giang đã nhanh chóng triển khai có hiệu quả Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ 389 Quốc gia.

Tuy nhiên, để đạt hiệu quả trong thời gian tới, tỉnh An Giang sớm ban hành chỉ thị mới về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, nhằm huy động sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Thượng tướng Võ Minh Lương nhấn mạnh, thời gian tới, An Giang cần đẩy mạnh công tác kiểm tra chuyên đề các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là thực phẩm, dược phẩm, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thuốc bảo vệ thực vật, hàng hóa có nguồn gốc nước ngoài, hàng hóa trên thương mại điện tử, mạng xã hội.

Đặc biệt không được bỏ sót địa bàn, không kiểm tra nhiều lần, trùng lắp tại một đơn vị, bỏ lỏng nơi khác.

"Nơi nào có nguy cơ, có dấu hiệu vi phạm phải kiểm tra ngay, xử lý nghiêm; tăng cường ứng công nghệ thông tin trong giám sát, theo dõi, phát hiện vi phạm, phối hợp giữa các lực lượng", Thượng tướng Võ Minh Lương nói và cho rằng, An Giang cần đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; nâng cao nhận thức về tác hại của buôn lậu và sản xuất hàng giả; phát động phong trào toàn dân tham gia chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trước đó, Đoàn công tác đã đến kiểm tra, khảo sát thực tế tại cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, nghe các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới báo cáo về hoạt động kiểm tra, kiểm soát, đặc biệt là cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ đầu năm đến nay…

VĨNH TƯỜNG - QUỐC AN