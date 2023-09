Tối 28-9, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ phát động toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) với chủ đề “Ánh dương trong màn đêm”. Đến dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an.

Chương trình với thông điệp kêu gọi toàn thể người dân tích cực tham gia công tác PCCC-CNCH, bên cạnh đó biểu dương các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân PCCC-CNCH, động viên và ghi nhận những đóng góp của các chiến sĩ lực lượng PCCC-CNCH, từ đó lan tỏa thông điệp và tinh thần đoàn kết toàn dân trong công tác PCCC-CNCH.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, công tác PCCC-CNCH là mặt trận không có tiếng súng, nhưng mỗi lần xung trận, các chiến sĩ cảnh sát PCCC-CNCH luôn phải đối mặt với hiểm nguy ảnh hưởng tới tính mạng. Tuy vậy, vượt lên trên hết, với sự quả cảm và tinh thần chiến đấu anh dũng, các chiến sĩ không quản tính mạng, bất chấp nguy hiểm lao vào lửa, dòng nước lũ để cứu người bị nạn và tài sản của nhân dân. Cùng chung tay chung sức với các lực lượng chức năng trong công tác PCCC-CNCH là sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, Chủ tịch Quốc hội đánh giá đây là những hành động cao đẹp, lan tỏa tinh thần quả cảm, truyền thống “thương người như thể thương thân” của dân tộc.

Nhận định tình hình cháy nổ, tai nạn có thể diễn biến phức tạp và khó lường trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị lực lượng PCCC-CNCH và các cấp, các ngành phải chủ động, chuẩn bị kỹ, bài bản đối với công tác PCCC-CNCH. Coi trọng công tác phòng ngừa, lấy phòng ngừa là chính, từ đó giảm thiệt hại do cháy gây ra, nhất là về con người. “Bảo vệ tính mạng người dân chính là bảo vệ an ninh con người, là mục tiêu cao nhất của bảo vệ an ninh trật tự, phát triển đất nước”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. Dịp này, Chủ tịch Quốc hội kêu gọi các cấp, các ngành, toàn thể nhân dân nâng cao nhận thức hơn nữa về công tác PCCC-CNCH, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.

Tại lễ phát động, 12 tập thể, cá nhân và hơn 120 điển hình tiên tiến trong công tác PCCC-CNCH đã được tuyên dương.