Phát hành sổ tay hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế thương mại điện tử

Ngày 11-8, Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết đã phát hành 4 sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ nhằm hỗ trợ hộ, cá nhân và tổ chức kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ thuế theo Nghị định 117/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Bốn sổ tay được biên soạn cho 4 nhóm đối tượng chính gồm: tổ chức quản lý sàn giao dịch thương mại điện tử; tổ chức quản lý nền tảng số có chức năng thanh toán và các tổ chức hoạt động kinh tế số khác; hộ, cá nhân cư trú; cá nhân không cư trú tại Việt Nam.

Nội dung các sổ tay quy định cụ thể phạm vi điều chỉnh, phương pháp xác định nghĩa vụ thuế, cách thức và thời hạn kê khai – khấu trừ – nộp thuế, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả trong thi hành pháp luật.

Sổ tay thứ nhất và thứ hai tập trung hướng dẫn tổ chức quản lý sàn thương mại điện tử, tổ chức quản lý nền tảng số ở trong và ngoài nước, cùng các tổ chức hoạt động kinh tế số khác, thực hiện khấu trừ và nộp thay thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh. Nội dung bao gồm quy trình từ xác định doanh thu, thuế suất, đến thời điểm khấu trừ để hoàn thành kê khai, nộp thuế thay đúng quy định.

Sổ tay thứ ba hướng dẫn hộ, cá nhân cư trú kinh doanh trên sàn thương mại điện tử hoặc nền tảng số không có chức năng thanh toán thực hiện đăng ký thuế, kê khai và nộp thuế. Người nộp thuế thực hiện đăng ký theo mẫu quy định tại Thông tư 86/2024/TT-BTC và kê khai, nộp qua Cổng thông tin tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính của Cục Thuế. Việc này nhằm đơn giản hóa thủ tục, tăng tính chủ động và thuận tiện.

Sổ tay thứ tư áp dụng cho hộ, cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú tại Việt Nam có doanh thu từ bán hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng tại Việt Nam nhưng kinh doanh trên nền tảng không có chức năng thanh toán. Sổ tay quy định nguyên tắc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu, đồng thời hướng dẫn điện tử hóa toàn bộ quy trình từ đăng ký mã số thuế, kê khai đến nộp thuế.

Theo Cục Thuế, việc phát hành sổ tay không chỉ là công cụ hỗ trợ thực thi chính sách, mà còn góp phần nâng cao tính minh bạch, giảm thủ tục hành chính và thúc đẩy sự tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế trong lĩnh vực TMĐT.

