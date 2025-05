Khởi tố đối tượng trốn thuế và buôn lậu trong kinh doanh thương mại điện tử

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lương Thị Ánh Tuyết để điều tra về tội “Trốn thuế” và “Buôn lậu”.