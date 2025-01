Phát hiện con chế tạo pháo, cha mẹ báo công an tiêu hủy

Ngày 4-1, Công an xã An Phú (TP Quảng Ngãi) thông tin về trường hợp phụ huynh tự giác đến trụ sở công an giao nộp pháo khi phát hiện con tự chế tạo.

Theo đó, anh V. (40 tuổi, thôn Phổ Trường, xã An Phú, TP Quảng Ngãi) và chị Đ.T.N. (37 tuổi, thôn Cổ Lũy - Làng Cá, xã An Phú) đã tự giác đến trụ sở Công an xã An Phú giao nộp 48 quả pháo thành phẩm, 60 vỏ quả pháo (hình dạng quả bóng), 64 cuộn giấy nén (chưa có bột nổ), hoá chất... Tổng số pháo nổ này là của em T. và Đ. (cùng 13 tuổi).

Pháo thành phẩm, vỏ pháo, hóa chất... được phụ huynh giao nộp cho công an

Anh V., phụ huynh của em T. cho biết, vì các em tò mò nên đã lén cha mẹ đặt mua các loại hóa chất, dây cháy chậm trên các sàn thương mại điện tử với mục đích chế tạo pháo nổ theo các video hướng dẫn trên mạng xã hội.

Khi phát hiện, phụ huynh mang toàn bộ số pháo, hoá chất... dùng để chế tạo pháo đến công an địa phương giao nộp.

Công an xã An Phú lập biên bản thu giữ pháo, hóa chất để tiêu hủy theo quy định. Đơn vị cũng răn đe, giáo dục để 2 thiếu niên hiểu sự nguy hiểm của pháo nổ, từ đó cam kết không tái phạm.

NGUYỄN TRANG