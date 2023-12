Vụ cháy karaoke An Phú làm 32 người chết: Hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can

Liên quan vụ cháy cơ sở karaoke An Phú tại TP Thuận An làm 32 người chết, Viện KSND tỉnh Bình Dương vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 4 bị can, chuyển hồ sơ sang tòa án cùng cấp để xét xử.

Các bị can gồm: Nguyễn Văn Võ (35 tuổi, cựu đại úy thuộc Đội Cảnh sát PCCC Công an TP Thuận An) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; các bị can Phạm Quốc Hùng (43 tuổi, cựu cán bộ PCCC công an tỉnh Bình Dương), Vũ Trường Sơn (36 tuổi, cựu cán bộ PCCC tỉnh Bình Dương), Lê Anh Xuân (43 tuổi, chủ cơ sở karaoke An Phú) cùng bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; đồng thời đình chỉ điều tra với bị can Nguyễn Duy Linh (cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP Thuận An) do đã mất.

Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Văn Võ được phân công nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra công tác PCCC-CNCH đối với quán karaoke An Phú nhưng đã thiếu trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ, không thực hiện công tác hướng dẫn, kiểm tra nên không phát hiện các vi phạm của chủ cơ sở để yêu cầu khắc phục; sau khi xảy ra cháy quán karaoke An Phú, bị can Võ lập khống biên bản kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy để trốn tránh trách nhiệm.

Bị can Phạm Quốc Hùng được giao nhiệm vụ trực tiếp kiểm tra, nghiệm thu hệ thống PCCC của quán karaoke An Phú nhưng không thực hiện mà lập khống biên bản nghiệm thu vào ngày 13-7-2017, tạo điều kiện cho cơ sở này đi vào hoạt động. Bị can Vũ Trường Sơn phát hiện hồ sơ thiết kế về phòng cháy, chữa cháy của quán karaoke An Phú có một số nội dung chưa đảm bảo nhưng cho rằng đó là lỗi nhỏ nên báo cáo lãnh đạo là cơ sở đủ điều kiện thẩm duyệt.

XUÂN TRUNG