Phát hiện tài xế sử dụng tem kiểm định giả

Theo đó, lúc 21 giờ 30 ngày 19-3, Đội 4 trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại Km 68+700 trên tuyến cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên (hướng Thái Nguyên đi Hà Nội) phát hiện ô tô khách biển số 20B-031.1x có dấu hiệu vi phạm nên đã dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua quá trình kiểm tra, cảnh sát giao thông phát hiện giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn sử dụng từ tháng 9-2020, tiếp tục đối chiếu tem kiểm định và tem nộp phí bảo trì đường bộ, lực lượng chức năng phát hiện không trùng khớp với giấy chứng kiểm định; kiểm tra thêm, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện giấy đăng ký phương tiện hết hạn từ tháng 8-2019.

Qua đấu tranh, lái xe khai tên Ngô Kim C. (sinh năm 1975, trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) và đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Lái xe C. cho biết, phương tiện hết hạn kiểm định từ lâu, nhưng do thời điểm hết hạn, dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh và bản thân gặp khó khăn về kinh tế nên đã tìm cách lên mạng để mua tem kiểm định giả với giá 1,5 triệu đồng.

Đội 4 đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ phương tiện và các giấy tờ có liên quan để bàn giao cho Công an TP Thái Nguyên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ 2022 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện 35 trường hợp xe ô tô sử dụng giấy chứng nhận, tem kiểm định không đúng quy định, không do cơ quan có thẩm quyền cấp, đã xử lý hành chính 9 vụ, chuyển 20 vụ sang cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, giải quyết theo thẩm quyền, đến nay đã khởi tố 4 vụ về hành vi “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức” với 6 bị can.