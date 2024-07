Phát huy, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng nòng cốt ở cơ sở

Hội nghị nhằm đánh giá về thực trạng và vấn đề đặt ra với công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; làm rõ những vấn đề cơ bản trong quá trình tổ chức, chỉ đạo, thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự (ANTT); làm rõ trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp giữa các ngành, hệ thống chính trị các cấp và Công an TPHCM trong đảm bảo ANTT trên địa bàn.