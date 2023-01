Phát huy truyền thống khu An Phú Đông

Ngày 11-1, tại nhà truyền thống Chiến khu An Phú Đông, Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 12 đã tổ chức họp mặt truyền thống chiến khu An Phú Đông năm 2020, để cùng ôn lại những năm tháng đấu tranh hào hùng, tri ân các chiến sĩ, đồng bào đã ngã xuống trên vùng đất Chiến khu An Phú Đông - Vườn Cau đỏ anh hùng.