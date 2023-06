Phát huy vai trò, sự sáng tạo của phụ nữ

Tham dự buổi gặp gỡ có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cùng lãnh đạo các sở ban ngành và hơn 250 đại biểu cán bộ Hội LHPN TP Thủ Đức, 21 quận, huyện và phường, xã.

Thêm môi trường để phụ nữ nghiên cứu khoa học

Mang trăn trở về ước mơ có môi trường thuận lợi để phụ nữ phát huy năng lực, tham gia nghiên cứu khoa học, PGS-TS-BS CKII Phạm Thị Ngọc Thảo, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, bày tỏ, phụ nữ hiện nay có nhiều thuận lợi trong nghiên cứu khoa học, từ đó đã có nhiều công trình đóng góp ở các lĩnh vực. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế do phụ nữ còn phải vừa lo việc gia đình nên thời gian dành cho nghiên cứu khoa học ít. Bên cạnh đó là nhiều hạn chế khách quan khác. Do đó, PGS-TS-BS CKII Phạm Thị Ngọc Thảo đề xuất cần có cơ chế mở, thêm nhiều sân chơi, quỹ hỗ trợ để tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho phụ nữ tham gia nghiên cứu khoa học.

Tại buổi gặp gỡ, bà Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội Nữ trí thức TPHCM, cho rằng, dù cán bộ nữ hiện nay đã trẻ hóa, một số nơi có trên 70% cán bộ nữ làm việc nhưng cán bộ nữ làm lãnh đạo vẫn còn ít. Ngoài ra, cán bộ nữ ở các sở, ngành hiện nay so với thời kỳ trước thấp. Do đó, bà Hiền đề xuất Thành ủy TPHCM có chỉ đạo để nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp và người đứng đầu về công tác cán bộ nữ, về bình đẳng giới để tạo điều kiện nhiều hơn cho cán bộ nữ phát triển.

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh Thái Thị Hồng Nga chia sẻ, tại quận Bình Thạnh nhiều phòng ban có hơn 60% cán bộ nữ, có phòng ban có 2 lãnh đạo là nữ. Để có được con số ấy là nhờ sự quan tâm, sâu sát của lãnh đạo quận trong công tác quy hoạch luôn tạo điều kiện để đưa cán bộ nữ vào nguồn để quy hoạch.

Trong công tác hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bà Nguyễn Kiều Thu, Chủ tịch Hội LHPN huyện Nhà Bè, cho biết, thời gian qua đã có nhiều giải pháp để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế như: hỗ trợ vay vốn, đồng hành cùng phụ nữ trong quá trình khởi nghiệp, sản xuất kinh doanh. Tại Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ XI, Chủ tịch UBND TPHCM đã trao bảng tượng trưng 100 tỷ đồng nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa được phê duyệt. Do đó, bà Nguyễn Kiều Thu mong muốn dự án sớm được phê duyệt để Hội LHPN TPHCM có kinh phí thực hiện các công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ.

Cũng liên quan vấn đề này, bà Tiêu Yến Trinh, Phó Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân TPHCM bày tỏ thời gian qua lực lượng nữ giới, đặc biệt là nữ doanh nhân có nhiều đóng góp, tham gia vào phát triển kinh tế cũng như các hoạt động an sinh xã hội của thành phố. Do đó nếu được đồng hành, hỗ trợ thì phụ nữ sẽ thêm cơ hội phát triển, xây dựng gia đình hạnh phúc và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của thành phố.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thanh Khuyên, Chủ tịch Hội LHPN phường Cát Lái, TP Thủ Đức cũng nêu thực trạng, TP Thủ Đức có 34 phường thì có phường được cấp kinh phí 40 triệu đồng/năm, có phường được cấp 15 triệu đồng/năm. Bà Khuyên cho rằng, việc phân bổ kinh phí không đồng đều dẫn đến các phường được cấp kinh phí cao thì đảm bảo nội dung công việc được cấp trên giao, còn phường có kinh phí thấp thì khó hoàn thành do phải đi vận động thêm kinh phí, mà công tác vận động kinh phí cũng rất khó khăn. Bà Khuyên đề xuất cần có sự quan tâm, chỉ đạo để việc phân bổ kinh phí về cơ sở được đồng đều.

Ngoài ra, nhiều ý kiến đề xuất điều chỉnh độ tuổi tham gia đào tạo của phụ nữ. Cụ thể, các đại biểu kiến nghị giảm độ tuổi đào tạo lý luận chính trị cho nữ, đồng thời tăng độ tuổi cử cán bộ đi đào tạo các lớp sau đại học.

Tạo cơ chế, chính sách phát huy vai trò của phụ nữ

Thông tin với các đại biểu về việc phân bổ kinh phí, bà Trần Mai Phương, Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết, hiện nay, kinh phí hoạt động cho Hội LHPN cấp thành phố và quận được đảm bảo, song việc phân bổ kinh phí ở từng phường, xã là khác nhau. Bởi theo quy định của Trung ương, việc phân bổ ngân sách phải đáp ứng tiêu chí theo dân số và theo địa bàn. Theo bà Mai Phương, cấp xã chỉ được phân bổ một khoản cho hoạt động chung của các đơn vị. Do đó, căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách mà địa phương phân bổ xuống cho từng đơn vị, cơ quan đoàn thể.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi ghi nhận vai trò của người phụ nữ đối với các hoạt động chung của TPHCM. Dù vậy, đồng chí nhận xét hoạt động của các cấp hội còn nhiều vướng mắc, khó khăn. Trước những kiến nghị của phụ nữ các cấp, đồng chí cho rằng cần có đề án chung về phát huy tài năng của phụ nữ cũng như sự đóng góp của phụ nữ. Trong đó, sẽ có cơ chế về kinh phí, nguồn lực.

Theo quan điểm của Chủ tịch UBND TPHCM, phụ nữ tham gia hoạt động, góp sức vì nhiệm vụ chung thì phải bố trí đủ kinh phí, đủ phương tiện để hội hoạt động mạnh mẽ, có hiệu quả. Và rộng hơn là phải tạo cơ chế, chính sách phát huy vai trò của phụ nữ ở các lĩnh vực, đồng thời tính toán công tác đào tạo. Theo đồng chí, số lượng cán bộ nữ của thành phố khá nhiều nên phải có cách để đào tạo nâng cao hơn nữa trình độ của cán bộ nữ để phụ nữ có đóng góp nhiều hơn nữa cho thành phố. Đồng chí cũng lưu ý Hội LHPN TPHCM về việc cấp ngân sách cho Hội LHPN cấp phường, xã để đảm bảo cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trao đổi với cán bộ nữ các cấp, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ khẳng định, thời gian qua, Trung ương và TPHCM luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phụ nữ có điều kiện tham gia các hoạt động. Qua đó, vai trò của phụ nữ được thể hiện rõ nét.

Thời gian tới, đồng chí đánh giá công tác hội và phong trào phụ nữ sẽ gặp rất nhiều thách thức, khó khăn. Đồng chí yêu cầu các tổ chức hội phải có giải pháp biến những thách thức trở thành cơ hội và biến cơ hội thành thành quả quan trọng để tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của hội trong sự phát triển chung của thành phố. Đặc biệt là khi thành phố đang nỗ lực để thực hiện Nghị quyết 24, Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị và mới đây là Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Đồng chí đề nghị Hội LHPN TPHCM và Hội LHPN các cấp tiếp tục quan tâm sâu hơn đến công tác giám sát, phản biện xã hội, nhất là các vấn đề bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em. Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, thể hiện rõ bản lĩnh, chính kiến để làm tốt nhiệm vụ của hội.

Nhấn mạnh đến Nghị quyết 98, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cho rằng có nhiều vấn đề phụ nữ có thể tham gia. Do đó, đồng chí yêu cầu từng hội viên xác định sẽ làm gì, sẽ tham gia như thế nào, có đề án, chương trình gì để cùng tham gia từ những nội dung của nghị quyết.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải yêu cầu các cấp ủy, địa phương, đơn vị tăng cường quan tâm, hỗ trợ hoạt động của hội, quan tâm hơn nữa công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, bổ nhiệm cán bộ nữ bảo đảm đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra theo chỉ thị, kế hoạch của Thành ủy về quy hoạch bố trí nguồn nhân sự cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cho rằng, việc Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết số 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM là một tin vui cho thành phố sau thời gian dài đầy nỗ lực và quyết tâm. Đây là tiền đề quan trọng để thành phố bước sang giai đoạn phát triển mới, nhanh và bền vững và là động lực, điều kiện thuận lợi để kinh tế thành phố phục hồi và phát triển.

Do đó, theo Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải, cần tiếp tục phát huy vai trò của cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thành phố.