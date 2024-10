Phát triển mạnh phong trào Toàn dân phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn TPHCM

Tối 3-10, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM có thư ngỏ gửi các cấp chính quyền, tổ chức và người dân về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) nhân kỷ niệm 23 năm Ngày Toàn dân phòng cháy và chữa cháy (4-10-2001 - 4-10-2024).

Theo Trung tướng Lê Hồng Nam, thời gian qua tình hình cháy nổ trên cả nước nói chung và TPHCM nói riêng vẫn xảy ra nhiều diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Một trong những nguyên nhân chính dẫn tới thực trạng trên là do một số người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp, người dân chưa nhận thức, ý thức được tầm quan trọng của công tác phòng chống cháy nổ, phòng ngừa, ứng phó với sự cố, tai nạn, còn chủ quan, coi nhẹ công tác này. Cùng với đó là việc đầu tư cơ sở vật chất cho công tác PCCC chưa tương xứng với yêu cầu thực tế.

Trước tình hình đó, công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) ở TPHCM nói chung và phong trào Toàn dân phòng cháy và chữa cháy nói riêng được các cấp, ngành từ thành phố đến cơ sở xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an TPHCM kiểm tra công tác PCCC ở sân bay

Đặc biệt là kiềm chế sự gia tăng số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra; góp phần phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM; được nhân dân đồng tình, ủng hộ và tích cực tham gia; phong trào Toàn dân phòng cháy và chữa cháy đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng, xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu, nhiều hình ảnh, hành động đẹp, mang tính nhân văn sâu sắc, nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, thiết thực, hiệu quả.

Công an TPHCM kiểm tra PCCC với các cơ sở kinh doanh đường Hải Thượng Lãn Ông

Với quan điểm người dân là trung tâm, là chủ thể, đặt an toàn, tính mạng người dân là trên hết, trước hết; an toàn cháy, nổ để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Giám đốc Công an TPHCM đề nghị các cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân thành phố tiếp tục phát huy các kết quả, thành tích đạt được, thực hiện tốt nhiệm vụ, quy định của pháp luật trong công tác PCCC-CNCH. Toàn ngành tiếp tục gương mẫu đi đầu, quyết tâm xây dựng và phát triển phong trào Toàn dân phòng cháy và chữa cháy; mô hình tổ liên gia an toàn PCCC, phong trào mỗi hộ gia đình có ít nhất 1 dụng cụ chữa cháy và phong trào “nhà tôi 3 có” (có thiết bị cảnh báo cháy, mặt nạn phòng độc, có lối thoát nạn thứ 2) của TPHCM ngày càng vững mạnh, thực chất, hiệu quả.

CHÍ THẠCH