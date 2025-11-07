Phê bình đơn vị quản lý để di tích tháp Chăm Phú Diên ngập nước kéo dài

Tháp Chăm Phú Diên được phát hiện vào năm 2001. Đến năm 2022, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác lập kỷ lục “Tháp Phú Diên – tháp Chăm cổ chìm sâu dưới cồn cát ven biển được khai quật và bảo tồn đầu tiên tại Việt Nam”.

Sáng 7-11, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế kiểm tra, chỉ đạo khắc phục khần cấp tình trạng di tích tháp Chăm Phú Diên bị ngâm nước dài ngày.

Di tích Tháp Chăm Phú Diên bị ngâm nhiều ngày trong nước lũ

Tại thời điểm kiểm tra, chứng kiến di tích tháp Chăm Phú Diên bị ngâm sâu trong nước, ông Hoàng Hải Minh phê bình đơn vị quản lý và chính quyền địa phương trong việc chậm báo cáo, chậm triển khai phương án xử lý, để di tích bị ngập nước kéo dài nhiều ngày.

Đồng thời, chỉ đạo huy động thêm máy bơm hút nước; các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương phải túc trực, giám sát thường xuyên, đảm bảo trong ngày 7-11 phải hút hết nước và báo cáo kết quả về UBND TP Huế.

Lâu dài, ông Hoàng Hải Minh đề nghị đơn vị quản lý cần có nghiên cứu, đề xuất phương án bảo vệ di tích hiệu quả hơn, nhất là giải pháp thoát và chống ngập nước nhằm bảo đảm an toàn cho di tích và khu vực xung quanh.

Sáng 7-11, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế chỉ đạo khắc phục ngay tình trạng di tích Tháp Chăm Phú Diên bị ngâm nhiều ngày trong nước lũ

Trước đó vào năm 2001, tháp Chăm Phú Diên được phát hiện bởi những người đào đất khai thác quặng titan tại hai thôn Phương Diên và Mỹ Khánh (xã Phú Diên).

Chính quyền và cơ quan quản lý văn hóa lúc đó tiến hành khai quật công trình cổ. Tháp cổ độc đáo khi ấy bị vùi sâu trong lòng cát từ 5 - 7m so với mặt đất, chỉ cao hơn mực nước biển khoảng 1,8 - 3m và cách mép nước biển chừng 100m.

Các nhà nghiên cứu xác định niên đại tháp Chăm Phú Diên tương đương phong cách tháp Chăm ở thánh địa Mỹ Sơn, vào khoảng thế kỷ VIII và nằm trong nhóm di tích xây dựng sớm nhất ở Việt Nam được phát hiện cho đến nay.

Huy động máy hút nước tại di tích tháp Chăm Phú Diên

Với những giá trị lịch sử của tháp, Bộ Văn hóa - thông tin trước đây (nay là Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch) đã có quyết định xếp hạng tháp Chăm Phú Diên là Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào năm 2001. Năm 2022, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam quyết định xác lập kỷ lục Việt Nam đối với tháp Chăm Phú Diên với tiêu chí: "Tháp Chăm cổ chìm sâu dưới cồn cát ven biển được khai quật và bảo tồn đầu tiên tại Việt Nam". Cùng năm, Liên minh Kỷ lục thế giới cũng quyết định xác lập kỷ lục thế giới đối với tháp Chăm Phú Diên trên tiêu chí: "Tháp Chăm cổ bằng gạch chìm sâu dưới cồn cát ven biển được khai quật và bảo tồn đầu tiên trên thế giới".

