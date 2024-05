Phim 18+ về vũ nữ thoát y thắng Cành cọ vàng Cannes 2024

Bộ phim của đạo diễn người Mỹ Sean Baker đã đánh bại 21 tác phẩm khác trong danh sách tranh giải chính thức năm nay. Trong đó, có những tác phẩm của những đạo diễn tên tuổi, lừng danh như: Francis Ford Coppola và David Cronenberg.

Đây cũng là tác phẩm tiếp theo của đạo diễn Baker có nội dung tập trung vào chủ đề nhạy cảm về những người lao động tình dục (sex worker). Trước đó, ông từng thực hiện Red Rocket, dự thi Cannes 2021 và The Florida Project (2017).

Đạo diễn Sean Baker nhận giải Cành cọ vàng. Ảnh: REUTERS

Trên sân khấu nhận giải, ông không quên cảm ơn ngôi sao chính của phim - Mike Madison cũng như Samantha Quan - vợ và cũng là nhà sản xuất bộ phim.

"Đây chính là mục tiêu cuộc đời tôi. Vì vậy, để đến được nơi này tối nay, tôi sẽ phải suy nghĩ một chút về những gì sẽ xảy ra tiếp theo", ông chia sẻ sau buổi lễ.

Chủ tịch ban giám khảo Greta Gerwig đã gọi Anora là "một bộ phim vô cùng nhân văn và đã chiếm được trái tim của chúng tôi" khi công bố giải thưởng.

Đoàn phim All We Imagine As Light trên sân khấu nhận giải. Ảnh: AFP

Giải Grand Prix - giải thưởng cao thứ hai sau Cành cọ vàng được trao cho All We Imagine As Light đánh dấu lần đầu tiên một đạo diễn Ấn Độ nhận vinh dự này.

Bộ phim đầu tay của đạo diễn Payal Kapadia về tình bạn giữa ba người phụ nữ là phim Ấn Độ đầu tiên tham gia tranh giải chính thức sau 30 năm. Bà chia sẻ: "Việc chúng tôi có thể ở đây là một minh chứng rằng nếu bạn kiên định với một điều và không từ bỏ hy vọng thì bộ phim có thể được thực hiện. Và, chúng tôi đang ở đây".

Đạo diễn Iran - Mohammad Rasoulof, người đã đến Cannes sau khi tuyên bố lưu vong được trao giải đặc biệt với bộ phim The Seed of the Sacred Fig về những bất ổn tại quốc gia của mình.

Karla Sofia Gascon đại diện nhận giải dành cho dàn diễn viên nữ trong Emilia Perez. Ảnh: GETTY IMAGES

Cannes 2024 cũng chứng kiến những chiến thắng đặc biệt. Đó là trường hợp của Emilia Perez - bộ phim ca nhạc về một người Mexico chuyển giới từ nam sang nữ. Đạo diễn Jacques Audiard nhận giải của ban giám khảo trong khi giải Nữ diễn viên chính xuất sắc được dành cho toàn bộ dàn diễn viên nữ trong phim. Giám khảo Lily Gadstone nói rằng Emilia Perez đã tôn vinh sự hòa hợp của tình chị em.

Zoe Saldana, Selena Gomez, Karla Sofia Gascon và Adriana Paz là những sao nữ đóng chính trong phim. Tạp chí Vanity Fair từng gọi đây là "một bộ phim không giống bất kỳ bộ phim nào khác".

Chia sẻ về phim, Gascon - nữ diễn viên chuyển giới đầu tiên đoạt giải thưởng này cho biết: "Tôi muốn dành tặng điều này cho tất cả những người phụ nữ, người chuyển giới và cả không chuyển giới trên thế giới. Điều này dành cho các bạn, cho tất cả những nhóm người thiểu số không được hưởng sự bình yên dù chúng ta chỉ đơn giản là muốn được tiếp tục sống".

Trong khi đó, Jesse Plemons được vinh danh là Nam diễn viên xuất sắc khi đóng ba vai khác nhau: một sĩ quan cảnh sát đang gặp khó khăn, một thành viên giáo phái và một người đàn ông bị ông chủ kiểm soát mọi hành động trong tác phẩm đầy tính phi lý - Kinds of Kindness của đạo diễn Yorgos Lanthimos.

Khoảnh khắc tôn vinh các diễn viên giành giải xuất sắc trên sân khấu đêm bế mạc. Ảnh: FDC

Kịch bản hay nhất thuộc về The Substance - bộ phim kinh dị về mối nguy hiểm của tuổi trẻ và sắc đẹp có Demi Moore đóng chính. Giải Đạo diễn xuất sắc nhất gọi tên Miguel Domes với Grand Tour - phim về chuyến đi xuyên Á của một công chức người Anh và vị hôn thê anh đang theo đuổi.

Trước đó, ban tổ chức cũng đã công bố bộ phim thắng giải hạng mục Un Certain Regard (Nhãn quan độc đáo) thuộc về Black Dog của đạo diễn Guan Hu.

Trong hạng mục này, bộ phim The Story of Souleymane đã nhận giải thưởng của ban giám khảo trong khi hai đạo diễn người Ý - Roberto Minervini với The Damned và Rungano Nyoni với On Becoming a Guinea Fowl cùng thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Hạng mục này năm nay có 18 phim tham gia.

Giải Camera d'Or cho phim đầu tay xuất sắc nhất – nơi từng vinh danh Phạm Thiên Ân với Bên trong vỏ kén vàng năm nay được trao cho Armand của Halfdan Ullmann Tøndel.

George Lucas nhận Cành cọ vàng danh dự từ đạo diễn Francis Ford Coppola. Ảnh: AFP

Đêm bế mạc cũng có khoảnh khắc xúc động khi đạo diễn Francis Ford Coppola trao giải Cành cọ vàng danh dự cho nhà làm phim huyền thoại George Lucas, cha đẻ của dòng phim Star Wars và Indiana Jones.

Một số giải thưởng quan trọng tại Cannes 2024:

Palme d’Or (Cành cọ vàng): Anora, (đạo diễn Sean Baker)

Giải thưởng lớn (Grand Prix): All We Imagine as Light, (Payal Kapadia)

Đạo diễn xuất sắc nhất: Miguel Gomes (phim Grand Tour)

Nam diễn viên xuất sắc nhất: Jesse Plemons (phim Kinds of Kindness)

Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Dàn diễn viên nữ phim Emilia Pérez

Giải thưởng của ban giám khảo (Jury Prize): Emilia Pérez

Giải đặc biệt của ban giám khảo (Prix Spécial): Đạo diễn Mohammad Rasoulof (phim The Seed of the Sacred Fig)

Kịch bản xuất sắc nhất: The Substance

