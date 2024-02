Phim truyền hình Việt tôn vinh áo dài và nghề thêu

Phim dài 80 tập, được làm lại từ tác phẩm Jang Bo Ri is Here của Hàn Quốc vào năm 2014, với sự góp mặt của dàn diễn viên chất lượng: NSND Lan Hương, NSƯT Trương Minh Quốc Thái, Hồng Ánh, Ngọc Lan, NSƯT Hạnh Thúy, Trung Dũng, Đại Nghĩa, Cát Tường cùng dàn diễn viên trẻ tiềm năng Ngọc Bích, Thuận Nguyễn, Seven Nguyễn, Quỳnh Lương, Nhâm Phương Nam… hứa hẹn sẽ mang đến một bộ phim chất lượng vào giữa năm 2024.

Câu chuyện về áo dài và nghề thêu truyền thống sẽ xuất hiện trong Hạnh phúc bị đánh cắp

Thuộc thể loại tâm lý xã hội, tình cảm gia đình, phim kể về hai cô gái trẻ có số phận thay đổi, cùng niềm đam mê thêu áo dài - tranh nghệ thuật độc đáo của dòng họ Đỗ. Bên cạnh đó, cuộc tranh đấu trở thành người thừa kế của Đỗ gia giữa hai nàng dâu quyền quý cũng chính là nguyên nhân gây ra nhiều bi kịch về sau.

Đáng chú ý, phim lồng ghép yếu tố văn hóa để tôn vinh trang phục áo dài và nghề thêu. Bối cảnh Đà Lạt cũng làm tăng thêm kỳ vọng về những thước phim đầy thơ mộng và mới mẻ qua bàn tay của đạo diễn Nhâm Minh Hiền.

NSND Lan Hương và NSƯT Trương Minh Quốc Thái tham gia trong phim

Ngoài Hạnh phúc bị đánh cắp, năm 2024 tiếp tục là năm được mùa phim Việt của ứng dụng VieON với hàng loạt các dự án phim đã và đang được sản xuất.

Đạo diễn Nguyễn Quang Minh sẽ trở lại với 25 tập phim Ván cờ danh vọng, có sự tham gia của diễn viên Tường Vi, Quốc Huy, Anh Tài, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Cao Minh Đạt, Vân Anh, Phúc An, Ngọc Tưởng…

Thuộc thể loại tâm lý, tình cảm, gia đình, phim bắt đầu với cái chết bí ẩn của cha Thái Dương (Anh Tài) và hành trình đi tìm hung thủ đầy máu, nước mắt. Dương dần khám phá ra bí mật động trời của những người mà anh hết mực tôn kính, yêu thương đều liên quan đến tai nạn của ba mình.

Ván cờ danh vọng hứa hẹn mang đến nhiều kịch tính

Một tác phẩm Việt hóa khác rất đáng chú ý là 7 năm không cưới sẽ chia tay, làm lại từ Secret Love (Hàn Quốc) qua bàn tay đạo diễn Nguyễn Hoàng Anh.

Dàn diễn viên tham gia trong phim cũng là những cái tên nổi bật: Thúy Ngân, Jun Phạm, Võ Cảnh, Thảo Tâm, Nguyệt Ánh, NSND Thanh Nam, Ngân Hòa, Đào Vân Anh, Lê Bê La, Trung Dũng, Huỳnh Trường Thịnh, Dương Hoàng Anh…

Bộ phim tâm lý, tình cảm này xoay quanh câu chuyện chàng trai nhà giàu phải lòng cô gái ngây thơ nhưng ngoan cường, người có liên quan đến cái chết của bạn gái anh. Khi câu chuyện mở ra, những bí mật bắt đầu sáng tỏ.

Dù có mô típ cũ yêu – hận – báo thù nhưng đạo diễn Nguyễn Hoàng Anh được kì vọng sẽ giúp công chúng có một cái nhìn khác về những bộ phim remake.

7 năm không cưới sẽ chia tay cũng là dự án trọng điểm

Là cái tên rất quen thuộc, đạo diễn Trần Bửu Lộc cũng mang đến tác phẩm tâm lý, lãng mạn Tiểu tam không có lỗi? Bộ phim kể về câu chuyện của ba cô nàng độc thân với tính cách lương thiện, độc lập và chăm chỉ. Một ngày nọ, họ bị cuốn vào những cuộc hôn nhân đang gặp khủng hoảng của ba cặp vợ chồng khác nhau. Phim hứa hẹn mang đến những góc nhìn mới hơn về hôn nhân và tình yêu, về niềm tin và lòng chung thủy về sự phản bội và dối trá.

Hiện tại, một dự án phim vừa được giới thiệu vào đầu năm 2024 nhưng cũng rất đáng chú ý của đạo diễn Phan Đăng Di – Ước mình cùng bay. Bộ phim kể về số phận của những con người mong muốn thoát nghèo. Họ buộc phải bước vào cuộc mưu sinh với nhiều ước mơ, hoài bão và mất mát. Chỉ sau 24 giờ lên sóng, phim thu hút 300.000 lượt xem và vẫn đang nhận được nhiều sự chú ý.

