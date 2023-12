Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải: Mọi việc thành bại, trước hết đều do cán bộ

“Mọi việc thành bại trước hết đều do cán bộ”, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh lại lời Bác dặn để lưu ý huyện Bình Chánh phải tập trung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 73 của Chính phủ về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Ngày 19-12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 15 (mở rộng). Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM dự và phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, năm 2024 là năm rất quan trọng, vì vậy huyện Bình Chánh cần phải chủ động, quyết tâm để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm và cả nhiệm kỳ. Đồng chí lưu ý, hội nghị tập trung thảo luận sâu, phân tích đánh giá cụ thể từng chỉ tiêu cho năm tới, gắn với chủ đề năm 2024 của TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: VĂN MINH

Chia sẻ trước những khó khăn của doanh nghiệp trong năm qua, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý, huyện Bình Chánh tập trung đề ra các giải pháp hữu hiệu cho năm tới để “hà hơi tiếp sức” và đồng hành cùng với doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi “sức khỏe”. Trong đó, huyện tập trung tháo gỡ khó khăn, tồn đọng mà các doanh nghiệp đang gặp phải.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải bày tỏ mong muốn, huyện Bình Chánh có đánh giá tình hình thực trạng cán bộ đảng viên khi thực hiện các nội dung chính, trụ cột trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội trong năm qua theo chủ đề năm 2023. Để từ đó, huyện nhận rõ những mặt làm được, chưa được để tập trung đề ra các giải pháp cho năm tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh đến khâu công tác cán bộ là rất quan trọng đối với huyện Bình Chánh. Ảnh: VĂN MINH

Huyện Bình Chánh có dư địa tốt, tạo được sự phát triển cho doanh nghiệp và tạo môi trường đô thị hóa tốt, tránh thất thu thì với quy mô của huyện Bình Chánh sẽ tăng thu ngân sách cao cho những năm tiếp theo. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải lưu ý, hội nghị cần tập trung phân tích thảo luận tìm giải pháp để phát triển nguồn thu, vừa phát triển đô thị vừa “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

“Mọi việc thành bại trước hết đều do cán bộ”, đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh lại lời Bác dặn để lưu ý huyện Bình Chánh phải tập trung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 73 của Chính phủ về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đi cùng với đó, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề nghị huyện Bình Chánh tập trung xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa sâu rộng, trở thành nét văn hóa.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cũng lưu ý hội nghị tập trung đánh giá, phân tích và đề ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Trong đó, huyện lưu ý đến đẩy mạnh phát triển kinh tế số, công tác quy hoạch của huyện, trật tự xây dựng, xây dựng nông thôn mới nâng cao... gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.

Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh Trần Văn Nam chia sẻ, năm 2023, Huyện ủy huyện Bình Chánh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các nhiệm vụ chính trị của năm 2023, đạt được những kết quả nổi bật.

Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh Trần Văn Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VĂN MINH

Cụ thể, huyện thu ngân sách vượt 102% kế hoạch (thu đạt 2.130 tỷ đồng). Trên địa bàn huyện có 3.288 doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp mới thành lập (vượt hơn 156% kế hoạch).

Công tác giải ngân vốn đầu tư công đến nay đã đạt trên 97% kế hoạch. Huyện cũng đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện 111 dự án (84 dự án có nguồn vốn ngân sách, 27 dự án có nguồn vốn ngoài ngân sách).

Huyện đã khánh thành và đưa vào hoạt động phòng khám đa khoa vệ tinh tại Trạm y tế xã Vĩnh Lộc B của Bệnh viện huyện Bình Chánh, Trạm Y tế xã Bình Hưng của Bệnh viện Phục hồi chức năng TPHCM. Dự kiến trong năm 2023 sẽ tiếp tục ra mắt Trạm Y tế xã Đa Phước của Bệnh viện 7A.

VĂN MINH