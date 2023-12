Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải: Xây dựng huyện Bình Chánh phát triển bền vững

Ngày 1-12, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Chánh tổ chức họp mặt kỷ niệm 20 năm chia tách địa giới hành chính huyện Bình Chánh (2003-2023).

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu 7; Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; cùng dự có các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện Bình Chánh qua các thời kỳ.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải khẳng định, huyện Bình Chánh là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, đấu tranh kiên cường, bất khuất với bề dày lịch sử hình thành và phát triển trên 300 năm.

Họp mặt kỷ niệm 20 năm chia tách địa giới hành chính huyện Bình Chánh là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu chặng đường 20 năm phát triển của huyện Bình Chánh có truyền thống cách mạng, có nhiều thành tựu trong công cuộc đổi mới và phát triển.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM gợi mở nhiều nội dung quan trọng để huyện Bình Chánh tập trung trong thời gian tới, trong đó tăng cường xây dựng Đảng và nâng cao năng lực của hệ thống chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ, quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ, năng động, chất lượng theo lời dạy của Bác “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”.

Đồng thời, chú trọng thực hiện có hiệu quả công tác vận động quần chúng, dân vận chính quyền, bởi lẽ Bác Hồ đã căn dặn “Gốc có vững thì cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”.

Huyện Bình Chánh nắm bắt, tận dụng thời cơ triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, thực hiện các nội dung phân cấp, ủy quyền của thành phố để tăng cường tính tự chủ, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, huyện quyết liệt cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ. Tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội một cách đồng bộ, hiện đại nhằm phát huy cao nhất các tiềm năng, lợi thế sẵn có, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút nhà đầu tư.

Huyện tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Bên cạnh đó, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; xây dựng môi trường sống “xanh - sạch - đẹp” cho người dân. Đồng thời, tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền huyện Bình Chánh với truyền thống đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, tiếp tục phát huy và kế thừa các thành tựu đã đạt được để xây dựng huyện phát triển bền vững trong thời gian tới.

Trước đó tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh Trần Văn Nam nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng, mở ra một chương mới trong lịch sử của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện. Buổi họp mặt để nhìn lại sự phát triển của huyện sau 20 năm chia tách địa giới hành chính (2003 - 2023), cùng tự hào về những thành tựu, phân tích những vấn đề tồn tại, tổng kết những bài học kinh nghiệm, làm tiền đề hoạch định chiến lược phát triển trong thời gian tới.

Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh cũng đã ôn lại chặng đường 20 năm với nhiều khó khăn, thách thức và cả quá trình vượt khó đi lên của huyện. Chặng đường 20 năm còn là hành trình khẳng định và phát triển, “những thành quả, “trái ngọt” đó không phải tự nhiên có được mà là kết quả của sự ươm trồng và vun đắp, sự cống hiến, hy sinh của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân”, đồng chí Trần Văn Nam nhấn mạnh.

Đồng thời khẳng định, huyện Bình Chánh “Tiếp bước và Phát triển” với một khát vọng mới, niềm tin mới, góp phần tạo ra khí thế mới, vận hội mới, cùng TPHCM thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vì hạnh phúc của nhân dân là mục đích cuối cùng của sự phát triển.

Dịp này, Chủ tịch UBND TPHCM có quyết định tặng Cờ truyền thống đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bình Chánh. Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh có quyết định tặng giấy khen đến 74 tập thể, 304 cá nhân và 1 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong các hoạt động, phong trào thi đua của huyện.