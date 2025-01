Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc thăm, chúc tết Bảo hiểm Xã hội Thành phố. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, biểu dương sự đoàn kết thống nhất, nỗ lực vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành BHXH trên địa bàn TPHCM.

Quang cảnh buổi thăm, chúc tết tại Bảo hiểm Xã hội Thành phố. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá cao vai trò ngành BHXH Thành phố đã tham gia vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với vai trò trụ cột của an sinh. Cán bộ, nhân viên BHXH Thành phố không ngừng nỗ lực đóng góp cho ngành BHXH TPHCM ngày càng phát triển; đồng thời đóng góp chung vào sự phát triển của TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại buổi thăm, chúc tết Bảo hiểm Xã hội Thành phố. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chúc cán bộ, nhân viên BHXH Thành phố cùng người thân luôn vui khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công.

Năm 2024, BHXH Thành phố luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, UBND TPHCM để tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chế độ, chính sách BHXH, BHYT; công tác phối hợp với các sở, ngành, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương ngày càng hiệu quả; việc giải quyết, chi trả chế độ BHXH, BHYT được thực hiện nhanh chóng, an toàn...

Lãnh đạo BHXH Thành phố báo cáo với đoàn lãnh đạo TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đến ngày 31-12-2024, tổng số người tham gia BHXH, BHYT ở TPHCM là trên 9 triệu người, tăng hơn 2,1% so với năm 2023. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là hơn 2,9 triệu người, đạt hơn 100% so với kế hoạch, tăng hơn 9,7% so với năm 2023. Tổng số thu là hơn 95.500 tỷ đồng, đạt hơn 101%, tăng gần 11% so với năm 2023.

CHÍ THẠCH