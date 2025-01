Đồng chí Nguyễn Phước Lộc dự Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” ở quận 7

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tham quan và tự gói bánh tại gian hàng Ngày hội “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình”. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tối 21-1, Đảng ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thuận Tây (quận 7, TPHCM) tổ chức Ngày hội “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” tại khu phố 16, Mừng Xuân Ất Tỵ 2025 - Mừng Đảng Quang vinh, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2025).

Dự ngày hội có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Hoàng Minh Tuấn Anh, Bí thư Quận ủy quận 7.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tham quan các gian hàng ngày hội. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, biểu dương Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 7 đã triển khai tốt việc thực hiện chương trình “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” đạt hiệu quả cao, nhất là trong cộng đồng dân cư; đoàn kết, gắn bó yêu thương, chia sẻ, động viên, hỗ trợ để mọi người, mọi nhà cùng vui xuân đón tết.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tặng quà chúc mừng bà con nhân dân ở khu phố 16. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG



Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, mọi hoạt động của MTTQ đều phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua những việc làm trong cộng đồng dân cư, thể hiện tình thương yêu, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, phát huy tình làng nghĩa xóm; gương người tốt việc thiện; ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền… Qua đó, xây dựng khu phố đoàn kết an toàn và nghĩa tình.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, khu phố an toàn là người dân thụ hưởng về an ninh an toàn; người dân cùng tham gia phòng chống cháy nổ, không để xảy ra tệ nạn xã hội, tội phạm trên địa bàn.

Đối với khu phố nghĩa tình, theo đồng chí, là cộng đồng dân cư cùng nhau quan tâm, chăm sóc sức khỏe, tinh thần người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em… nếu được như vậy, người dân thấy rằng mọi việc làm, mọi việc của xóm, của khu phố là mình được thụ hưởng, từ đó sẽ đồng lòng chung sức, tham gia đóng góp cho phong trào, hoạt động chung.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc chúc tết, lì xì và tặng quà cho các em thiếu nhi. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Dịp này, đồng chí Nguyễn Phước Lộc chúc người dân cùng các cháu thiếu nhi có một mùa xuân đầm ấm cùng gia đình khỏe mạnh, hạnh phúc; mọi người dân đều vui xuân và mọi nhà đều có tết.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc chúc tết, tặng quà cho người dân và lực lượng vũ trang. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại Ngày hội “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình”, các đại biểu được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, xem múa lân, múa rồng; trao giải hội thi đua thuyền; trao quà tết đến các hộ dân khó khăn; tham quan khu trưng bày sản phẩm như gói, nấu bánh chưng, bánh tét, trang trí góc phố ngày tết và bữa cơm thân mật “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình”.

CHÍ THẠCH