Phó Chủ tịch nước gặp mặt đoàn học sinh giỏi quốc tế năm 2023

Chương trình do Bộ GD-ĐT phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức, nhằm vinh danh, biểu dương những thành tích mà học sinh đạt được trong các kỳ thi Olympic và Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023.

Báo cáo tại buổi gặp mặt, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) thông tin, tham dự các Olympic khu vực và quốc tế, Việt Nam có 7 đoàn học sinh, với 36 lượt học sinh. Các đoàn học sinh Việt Nam đã mang về cho nước nhà thành tích xuất sắc, tất cả các thí sinh của các đoàn đi thi đều đoạt giải gồm: 8 Huy chương Vàng, 12 Huy chương Bạc, 12 Huy chương Đồng và 4 Bằng khen. Các đoàn học sinh của Việt Nam dự thi liên tục nhiều năm qua và thường trong tốp 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất. Nhiều học sinh Việt Nam đạt điểm số cao nhất.

Năm 2023, Hội thi và Khoa học kỹ thuật quốc tế (ISEF 2023) tổ chức tại Hoa Kỳ có 61 quốc gia/vùng lãnh thổ tham dự. Đoàn Việt Nam có 7 dự án tham dự và đã có 1 dự án đoạt giải chính thức; 1 dự án đoạt giải đặc biệt do tổ chức US Agency for International Development trao tặng với giá trị giải thưởng 2.000 USD. Để chọn được 7 dự án tham dự ISEF 2023 từ 143 dự án dự thi Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học, năm học 2022-2023, đã có hàng chục ngàn dự án được thực hiện trong các nhà trường, trong số đó có trên 5.000 dự án tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh/thành.

Phó Chủ tịch nước và đoàn học sinh giỏi quốc tế năm 2023

Kết quả Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023 khẳng định sự nỗ lực, cố gắng của học sinh, dưới sự chỉ dẫn của thầy cô giáo; sự quan tâm, chăm lo và động viên, khích lệ kịp thời của phụ huynh và các tổ chức, đoàn thể đối với các học sinh trong suốt quá trình học tập. Đây cũng là kết quả từ sự đổi mới của ngành giáo dục trong công tác tuyển chọn, bồi dưỡng các đội tuyển quốc gia tham gia các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế theo yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.

16 học sinh được tặng Huân chương Lao động

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho em Võ Hoàng Hải, lớp 11 (năm học 2022-2023), Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN); riêng em Phạm Việt Hưng, lớp 12 (năm học 2022-2023), Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQGHN hiện đang học tại Đại học Chicago, Hoa Kỳ nên không tham dự được để nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Cùng với đó, 6 học sinh được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước, 8 học sinh được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước; 9 học sinh được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, học sinh Võ Hoàng Hải, lớp 12A2 Lý, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội cho biết, khi kết quả dự thi được công bố, khi tên nước Việt Nam được xướng lên, khi lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam được tung bay tại đấu trường quốc tế, em cảm nhận Tổ quốc thật thiêng liêng, càng thấy thấm thía lời căn dặn của Bác Hồ “dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai cùng các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Em mong Đảng, nhà nước, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục quan tâm đến sự nghiệp trồng người và tạo điều kiện để các học sinh có cơ hội học tập và phát triển.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chia sẻ về truyền thống hiếu học của dân tộc, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến GD-ĐT và ghi nhận những kết quả của ngành giáo dục trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch nước đặc biệt biểu dương ngành giáo dục đã bền bỉ tạo điều kiện để học sinh được thể hiện tài năng; biểu dương các thầy cô giáo dày công giúp học trò có được niềm đam mê với học tập, nghiên cứu; cảm ơn các bậc phụ huynh luôn hun đúc, tạo động lực, điều kiện tốt nhất cho con em học tập, phấn đấu; biểu dương nghị lực, tâm huyết, bản lĩnh khổ luyện của các em học sinh trong thời gian qua và mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Phó Chủ tịch nước cũng mong muốn việc triển khai đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT có lộ trình rõ ràng hơn, cách đổi mới nền nếp để tạo sự yên tâm, đồng thuận cho phụ huynh, học sinh, toàn xã hội. Mục tiêu cuối cùng là đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động cho các em học sinh

Phó Chủ tịch nước đề nghị ngành giáo dục đồng thời tiếp tục đề xuất chính sách nhằm nuôi dưỡng, phát huy trí tuệ Việt Nam, giúp học sinh ưu tú hôm nay có điều kiện trở thành những trí thức, công dân ưu tú trong tương lai.

Phó Chủ tịch nước mong thầy cô tiếp tục giữ lửa, truyền lửa cho các thế hệ học sinh tiếp theo; nuôi dưỡng ở các em niềm đam mê học tập, nghiên cứu khoa học, chinh phục đỉnh cao; tiếp tục cập nhật, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học để không chỉ đào tạo ra các học sinh thi đạt giải cao mà còn trở thành người có đủ năng lực, phẩm chất của một công dân ưu tú.

Với học sinh, Phó Chủ tịch nước mong các em tự tin với khởi đầu này và tiếp tục nỗ lực, phấn đấu chinh phục đỉnh cao tri thức, rèn luyện thể lực, kỹ năng để trở thành người có phẩm chất, năng lực toàn diện. Học giỏi không đủ mà còn cần đủ sức khỏe, thể lực để có thể kiên trì theo đuổi hành trình dài trong cuộc đời, chinh phục các đỉnh cao khác, trở thành công dân toàn cầu.

PHAN THẢO