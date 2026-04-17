Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Phát huy sức mạnh đoàn kết, đưa văn hóa thành động lực phát triển

Ngày 17-4, tại Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt (xã Trung Thành, tỉnh Vĩnh Long), đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, đã đến dự Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Vĩnh Long năm 2026.

Cùng tham dự ngày hội có các đồng chí: Trần Văn Lâu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long; Hồ Thị Hoàng Yến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các dân tộc, chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Vĩnh Long năm 2026

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định Việt Nam là quốc gia thống nhất trong đa dạng với 54 dân tộc cùng chung sống, tạo nên nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long

Tại Vĩnh Long, đồng bào dân tộc thiểu số có hơn 373.000 người, chiếm 11,03% dân số. Mỗi dân tộc đều có vai trò, đóng góp riêng trong quá trình xây dựng và phát triển địa phương. Phó Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tỉnh đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, giữ vững quốc phòng - an ninh và củng cố hệ thống chính trị sau sắp xếp. Đặc biệt, công tác dân tộc thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được nâng lên, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước tiếp tục được củng cố.

Trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho rằng Vĩnh Long vẫn còn một số hạn chế, cần nỗ lực hơn để bắt kịp tốc độ phát triển chung của cả nước. Trên cơ sở đó, đồng chí yêu cầu địa phương tập trung ba nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là, xác định công tác dân tộc là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài và thường xuyên; hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao đời sống, sinh kế cho đồng bào, phát triển nguồn nhân lực và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đặt văn hóa và con người vào vị trí trung tâm của phát triển; chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị di sản, gắn với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa, qua đó tạo động lực tăng trưởng và quảng bá hình ảnh địa phương.

Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, đầu tư, cải cách hành chính và chuyển đổi số; ưu tiên nguồn lực cho các chương trình nâng cao đời sống nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tại Đền thờ Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng 10 căn nhà đại đoàn kết cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long với tổng kinh phí 800 triệu đồng; tặng 174 phần quà cho đại diện đồng bào các dân tộc tiêu biểu trên địa bàn.

Trước đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng 10 căn nhà đại đoàn kết cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu tặng quà đến các đồng bào dân tộc tiểu biểu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Hồ Thị Hoàng Yến tặng quà đến các đồng bào dân tộc tiểu biểu

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham quan, thưởng thức món bánh truyền thống của người Hoa

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu tham quan buổi hòa nhạc của dân tộc Chăm

Đại biểu nghe giới thiệu về tượng thần Vishnu Vũng Liêm

TÍN HUY