Phó Thủ tướng Campuchia Tea Seiha dự Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia

Sáng 13-11, tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh đã diễn ra Lễ đón chính thức Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác của Vương quốc Campuchia đến Việt Nam thăm, tham dự các hoạt động của Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2.

Lễ đón được tiến hành trang trọng, dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; cùng tham dự có lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và đông đảo nhân dân khu vực biên giới.

Tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Đại tướng Tea Seiha và Đại tướng Phan Văn Giang đã duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam và thực hiện nghi thức trồng cây hữu nghị.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2, năm 2025 diễn ra từ ngày 13 đến 14-11 tại tỉnh Tây Ninh, Việt Nam và tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

Xác định đây là một trong những sự kiện, hoạt động đối ngoại quốc phòng trọng điểm năm 2025, Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Campuchia đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các địa phương giáp biên giới tích cực làm công tác chuẩn bị cho giao lưu lần này.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia sẽ diễn ra nhiều sự kiện ý nghĩa, như: trồng cây hữu nghị; diễn tập Quân y chung giữa Quân đội hai nước; khánh thành khu Phòng học bán trú Trường Tiểu học Bến Cầu; kết nghĩa Cụm dân cư hai bên biên giới giữa ấp Long Cường, xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh với ấp Ô Tà Mô, xã Mô Nô Rum, huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng; hội đàm và ký kết văn kiện hợp tác giữa hai bên.

>> Chùm ảnh Lễ đón chính thức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài

Đại tướng Phan Văn Giang đón Đại tướng Tea Seiha tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài

Hai Bộ trưởng và đoàn đại biểu hai nước di chuyển vào khu vực lễ đài

Đoàn đại biểu hai nước thực hiện nghi thức chào cờ

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha thực hiện nghi thức trồng cây hữu nghị

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha

Tin liên quan Sắp diễn ra Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2

QUANG VINH