Phó Thủ tướng gửi thư khen lực lượng cảnh sát hình sự xử lý quyết liệt tội phạm “tín dụng đen”

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình – Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) vừa gửi thư khen Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an.

Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", Cục Cảnh sát hình sự đã chủ công tham mưu lãnh đạo Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành, UBND, địa phương triển khai nhiều giải pháp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"; đồng thời, trực tiếp đấu tranh, chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng cảnh sát hình sự toàn quốc xử lý quyết liệt tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen". Qua đó, đã ngăn chặn, phòng ngừa, răn đe tội phạm mạnh mẽ, góp phần chuyển biến rõ rệt về tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", được quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 138/CP, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao thành tích của cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát hình sự cùng lực lượng cảnh sát hình sự toàn quốc đã đạt được, góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an có hình thức khen thưởng và đề xuất khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen". Đồng thời, bộ chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự và lực lượng cảnh sát hình sự toàn quốc tiếp tục phát huy những thành tích đạt được; quyết tâm hơn nữa trong đấu tranh, trấn áp và xử lý các loại tội phạm, trong đó có tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

PHAN THẢO