Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực mạnh hơn

Những ngày gần đây, dư luận “cười ra nước mắt” trước hành vi tham nhũng “giơ 1 ngón tay có ngay 1 triệu đô la Mỹ” của cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan. Dư luận đặt nghi vấn, chỉ với một vụ liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn, bị can Hoàng Thị Thúy Lan đã nhận hối lộ gần 48 tỷ đồng thì các dự án khác triển khai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc liệu có được thực hiện một cách vô tư?

Khi những hành vi của bị can Hoàng Thị Thúy Lan trong vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn được cơ quan công an làm rõ, người ta nhớ lại thời điểm bị can khi đương chức đã có nhiều phát ngôn mạnh mẽ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương. Trước đó, dư luận cũng bất ngờ khi lần lượt cựu Phó trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng hay cựu Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Lê Thanh Vân (những người có nhiều phát ngôn mạnh mẽ chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực) đều vì lòng tham, sự tha hóa về đạo đức, lối sống mà sa vào vòng lao lý.

Những năm gần đây, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không ngừng được đẩy mạnh, từ Trung ương đến cơ sở. Báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cho thấy, trong năm 2024, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 709 tổ chức Đảng và 24.097 đảng viên vi phạm. Lần đầu tiên, Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật 2 cán bộ nguyên là lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước do vi phạm quy định trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương.

Cùng với đó, Trung ương ban hành nhiều quy định thể hiện quyết tâm chính trị rất cao trong công cuộc chống “giặc nội xâm” này. Cuối năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 168/2023 về ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030, với mục tiêu khắc phục những bất cập trong chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, tổ chức thành viên; sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp... trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng ta càng mạnh hơn. Thực tiễn cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế về phòng, chống lãng phí; về tổ chức và hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị sau khi sắp xếp, tinh gọn; sửa đổi, bổ sung, khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật đã được chỉ ra qua rà soát; xây dựng và thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về phòng, chống lãng phí.

PHƯƠNG UYÊN