Cựu Bí thư và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ liên quan gì trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn?

Bán thầu cho đơn vị khác để hưởng tiền chênh lệch

Theo kết luận điều tra, cuối năm 2008, đầu năm 2009, thông qua ông Nguyễn Tiến Khôi (thời điểm đó là Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng), Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn) đã liên hệ, đặt vấn đề và được ông Ngô Đức Vượng (thời điểm là Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ) và Nguyễn Doãn Khánh (thời điểm là Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ) đồng ý tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn được tham gia thi công các gói thầu tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng gồm bãi đỗ xe số 2; đường trục hành lễ; nhà làm việc, nhà đón tiếp.

Sau khi các gói thầu trên được phê duyệt bản vẽ thi công, dự toán, kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu, được Nguyễn Tiến Khôi chỉ đạo, bị can Lưu Quang Huy (Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng), Lê Đức Thọ (Trưởng phòng dự án thuộc Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng) tiết lộ thông tin, dự toán các gói thầu dưới dạng dữ liệu điện tử.

Sau đó, Hậu đã chỉ đạo cấp dưới tiếp nhận, sử dụng 8 hợp đồng thi công của Tập đoàn Phúc Sơn không đạt yêu cầu về giá trị, không có xác nhận khối lượng hoàn thành của chủ đầu tư, sửa đổi giá trị hợp đồng để hợp thức năng lực kinh nghiệm thi công. Hậu còn chỉ đạo nhân viên lập báo cáo tài chính của Tập đoàn Phúc Sơn nâng khống doanh thu để Hậu ký hợp thức năng lực tài chính lập hồ sơ dự thầu.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Ngô Đức Vượng (trái) và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Doãn Khánh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, ngay sau khi hồ sơ mời thầu các gói thầu được phê duyệt, bị can Lưu Quang Huy đã ký thư mời thầu cho Tập đoàn Phúc Sơn để nộp hồ sơ dự thầu. Đồng thời, bị can Nguyễn Tiến Khôi ký quyết định thành lập tổ chuyên gia xét thầu. Do được tiết lộ, cung cấp thông tin gói thầu để chuẩn bị sẵn hồ sơ, nên ngay cùng ngày nhận được thư mời thầu, Tập đoàn Phúc Sơn đã nộp các bộ hồ sơ dự thầu và được thẩm định đạt yêu cầu.

Từ đó, bị can Lưu Quang Huy ký các hợp đồng với Nguyễn Văn Hậu để thi công 3 gói thầu với tổng trị giá hơn 265 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cáo buộc, quá trình tổ chức thi công, Khu di tích lịch sử Đền Hùng không thực hiện vai trò quản lý, giám sát của chủ đầu tư, để Tập đoàn Phúc Sơn sử dụng 4 công ty khác nhau không được phê duyệt làm nhà thầu phụ để thi công và yêu cầu cắt lại hơn 17,4 tỷ đồng tiền phần trăm khối lượng hoàn thành; đối với các hạng mục trực tiếp thi công, yêu cầu 35 đơn vị cung cấp vật tư, vật liệu cắt lại hơn 16 tỷ đồng tiền chênh lệch vật tư. Qua đó, Tập đoàn Phúc Sơn và Nguyễn Văn Hậu hưởng lợi bất chính, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền gần 33,5 tỷ đồng từ nguồn tiền của chủ đầu tư thanh toán.

“Việc thông đồng, móc ngoặc, tiết lộ thông tin, dự toán gói thầu, đánh giá xét chọn thầu để tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu trái quy định, giúp Hậu thực hiện hành vi bán thầu, thu tiền chênh lệch vật tư để hưởng lợi bất chính”, kết luận điều tra nêu.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhận 1,5 tỷ đồng

Kết luận điều tra cáo buộc, ông Ngô Đức Vượng và ông Nguyễn Doãn Khánh khi được Nguyễn Văn Hậu liên hệ nhờ tạo điều kiện, tuy không thỏa thuận trước việc nhận tiền với Hậu, nhưng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để tác động, chỉ đạo tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn được trúng thầu thi công các gói thầu bằng hình thức chỉ định thầu. Tập đoàn Phúc Sơn được các lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tạo điều kiện cho trúng thầu, nên Nguyễn Văn Hậu đã đưa tiền "cảm ơn" ông Ngô Đức Vượng số tiền 500 triệu đồng vào các dịp lễ 2-9-2009 và dịp đầu năm 2010 tại phòng làm việc của ông Vượng.

Bị can Nguyễn Văn Hậu

Ông Nguyễn Doãn Khánh nhận tổng số tiền 1,5 tỷ đồng của Nguyễn Văn Hậu vào các dịp lễ tết năm 2009, 2010, 2011, 2012 tại phòng làm việc của ông Khánh.

Tại cơ quan điều tra, ông Ngô Đức Vượng và ông Nguyễn Doãn Khánh thừa nhận, việc chỉ đạo để tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn được trúng thầu thi công các dự án là không đúng quy định. Trong vụ án xảy ra tại tỉnh Phú Thọ, bị can Nguyễn Tiến Khôi được "cảm ơn" số tiền 300 triệu đồng; Lưu Quang Huy nhận từ Hậu số tiền 1,36 tỷ đồng; Lê Đức Thọ nhận từ Hậu số tiền 152 triệu đồng.

Trong vụ án, các bị can: Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Tiến Khôi, Lưu Quang Huy, Lê Đức Thọ bị cáo buộc phạm vào tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; các bị can: Ngô Đức Vượng, Nguyễn Doãn Khánh bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Riêng các gói thầu tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, 2 cựu lãnh đạo tỉnh Phú Thọ còn bị cáo buộc gây thiệt hại tài sản Nhà nước số tiền gần 33,5 tỷ đồng.

ĐỖ TRUNG