Phú Thọ: Nhiều người nhập viện, hôn mê do nắng nóng gay gắt

Ngày 2-6, liên quan đợt nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại miền Bắc với nhiệt độ hơn 40 độ C, đại diện Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 7 trường hợp nhập viện do say nắng.

Các trường hợp này có điểm chung là làm việc ngoài trời trong thời gian dài dưới thời tiết nắng gay gắt, nhập viện trong tình trạng mệt lả, co rút cơ toàn thân, tay chân co quắp do mất nước và điện giải nghiêm trọng.

Đặc biệt, trong số đó có trường hợp rất nguy kịch là bệnh nhân N.T.H. (65 tuổi, ở xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê). Bệnh nhân được phát hiện nằm bất tỉnh ngoài đồng vào khoảng 11 giờ trưa khi đang lao động.

1 trường hợp nhập viện do say nắng đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Cẩm Khê

Lúc đưa vào cơ sở y tế, bệnh nhân hôn mê sâu, phản xạ đồng tử yếu, sốt cao 39,5 độ C, nhịp tim nhanh, huyết áp tụt nghiêm trọng. Sau khoảng 5 giờ cấp cứu liên tục, bệnh nhân có dấu hiệu cải thiện sức khỏe và được gia đình xin chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Theo khuyến cáo của các bác sĩ, khi làm việc trong môi trường nắng nóng gay gắt dễ khiến cơ thể mất nước, rối loạn điện giải, trụy tim mạch, nguy cơ tử vong nếu không xử lý kịp thời. Cùng với đó, thân nhiệt tăng cao cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng của tim, não và phổi. Do đó, người dân cần chủ động phòng ngừa bằng cách tránh làm việc ngoài trời trong thời gian nắng gắt, uống đủ nước, bổ sung điện giải thường xuyên; trang bị đầy đủ đồ bảo hộ như mũ, nón, kính, quần áo chống nắng khi lao động ngoài trời.

