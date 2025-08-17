Phục hồi điều tra vụ "đại gia" thủy sản Cà Mau bị cáo buộc hủy hoại tài sản

Sau gần một năm đình chỉ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau quyết định phục hồi điều tra đối với bà Âu Ngọc Vững về hành vi “Hủy hoại tài sản”. Bà Âu Ngọc Vững được biết đến là "đại gia" trong ngành thủy sản có tiếng ở miền Tây.

Tài sản trên khu đất tranh chấp được cho bị hủy hoại. ẢNH. CTV

Ngày 17-8, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa có quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cà Mau (ngày 31-10-2024), phục hồi điều tra đối với bà Âu Ngọc Vững (sinh năm 1968, ngụ xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, nay là xã Tân Thạnh, tỉnh Cà Mau).

Trước đó, ngày 7-7-2023, bà Âu Ngọc Vững bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cà Mau (trước đây) khởi tố bị về tội “Hủy hoại tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình Sự.

Theo hồ sơ vụ án, bà Âu Ngọc Vững có hành vi tự ý chặt cây, phá đường lát gạch của người khác trên đất tranh chấp, ước tài sản bị phá hơn 23 triệu đồng. Qua 2 phiên tòa sở thẩm (tháng 4-2024 và tháng 6-2024), Toà án nhân dân TP Cà Mau (trước đây) đều trả hồ sơ cho viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để điều tra bổ sung, làm rõ thêm những căn cứ xác định giá trị tài sản, giá trị thiệt hại.

NGỌC CHÁNH