Pháp luật

Phục hồi điều tra vụ "đại gia" thủy sản Cà Mau bị cáo buộc hủy hoại tài sản

SGGPO

Sau gần một năm đình chỉ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau quyết định phục hồi điều tra đối với bà Âu Ngọc Vững về hành vi “Hủy hoại tài sản”. Bà Âu Ngọc Vững được biết đến là "đại gia" trong ngành thủy sản có tiếng ở miền Tây.

dai-gia-thuy-san-7051-1719657239.jpg
Tài sản trên khu đất tranh chấp được cho bị hủy hoại. ẢNH. CTV

Ngày 17-8, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa có quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cà Mau (ngày 31-10-2024), phục hồi điều tra đối với bà Âu Ngọc Vững (sinh năm 1968, ngụ xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, nay là xã Tân Thạnh, tỉnh Cà Mau).

Trước đó, ngày 7-7-2023, bà Âu Ngọc Vững bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cà Mau (trước đây) khởi tố bị về tội “Hủy hoại tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình Sự.

Theo hồ sơ vụ án, bà Âu Ngọc Vững có hành vi tự ý chặt cây, phá đường lát gạch của người khác trên đất tranh chấp, ước tài sản bị phá hơn 23 triệu đồng. Qua 2 phiên tòa sở thẩm (tháng 4-2024 và tháng 6-2024), Toà án nhân dân TP Cà Mau (trước đây) đều trả hồ sơ cho viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để điều tra bổ sung, làm rõ thêm những căn cứ xác định giá trị tài sản, giá trị thiệt hại.

NGỌC CHÁNH

Từ khóa

Cà Mau phục hồi điều tra đối với đại gia thuỷ sản Âu Ngọc Vững huỷ hoại tài sản

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn