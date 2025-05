Phục hồi trong lo âu

Số liệu được Eurostat, cơ quan dữ liệu chính thức của Liên minh châu Âu (EU), ngày 30-4, công bố trong quý 1-2025, Eurozone (khu vực đồng tiền chung châu Âu gồm 20 quốc gia) ghi nhận mức tăng trưởng 0,4% so với quý 4-2024. Con số này cao hơn mức dự báo 0,2% của các chuyên gia phân tích.

Ảnh minh họa

Trong khi đó, nền kinh tế của 27 quốc gia thành viên EU ghi nhận tăng trưởng bình quân 0,3% trong quý 1-2025. Đà tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi sự phục hồi của tiêu dùng gia đình, cải thiện trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và xuất khẩu tăng.

Lạm phát tiếp tục xu hướng hạ nhiệt, tạo điều kiện cho Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) duy trì chính sách tiền tệ linh hoạt hơn. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của EU trong quý 1-2025 giảm còn 2,4%, gần sát mục tiêu 2% của ECB, góp phần cải thiện niềm tin của nhà đầu tư và người tiêu dùng.

Theo các chuyên gia, dữ liệu tốt hơn dự kiến này là nhờ doanh nghiệp Mỹ đẩy mạnh mua hàng hóa châu Âu trước thời điểm các mức thuế quan mới của Mỹ chính thức có hiệu lực.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo triển vọng cả năm của nền kinh tế Eurozone vẫn ảm đạm. Tuy mức thuế 20% đối với phần lớn hàng hóa châu Âu đã được ông Donald Trump tạm dừng trong 90 ngày, nhưng mức thuế cơ bản 10% trên toàn thế giới vẫn được duy trì.

Nếu EU và Mỹ không đạt được thỏa thuận thương mại, mức thuế cao hơn sẽ được áp dụng, gây ra một cuộc thương chiến tổn hại nghiêm trọng cho châu Âu. Trong khi đó, hiện tại, mức thuế 25% đối với thép, nhôm và ô tô nhập khẩu vào Mỹ vẫn được duy trì.

Nền kinh tế châu Âu 2 năm qua nói chung đã trong tình trạng trì trệ, nhất là do chi phí năng lượng tăng cao sau cuộc xung đột tại Ukraine. Tháng 4 này, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng hàng năm đối với Eurozone còn 0,8% vào năm 2025, giảm 0,2% so với dự báo trước đó, do lo ngại căng thẳng thương mại với Mỹ.

Chuyên gia kinh tế cấp cao về châu Âu Franziska Palmas, thuộc Capital Economics, Anh, cảnh báo: Tăng trưởng sẽ chậm lại đáng kể trong 6 tháng tới vì ảnh hưởng từ mức thuế quan của Mỹ được áp dụng từ tháng 4.

KHÁNH MINH