Tổng thống Ukraine thông tin chính thức về vụ UAV tấn công hàng loạt sân bay quân sự Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông tin về vụ UAV tấn công hàng loạt sân bay quân sự Liên bang Nga ngày 1-6-2025. Ảnh chụp màn hình clip Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố trên tài khoản Facebook

Báo The Kyiv Post ngày 2-6 cho biết, vào tối 1-6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xác nhận trên mạng xã hội rằng tất cả các đặc vụ thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tham gia cuộc đột kích vào ban ngày nhằm phá hủy số máy bay quân sự trị giá khoảng 7 tỷ USD tại các sân bay trong lãnh thổ Liên bang Nga, hiện đều đã an toàn và có mặt tại Ukraine.

Viết trên mạng xã hội Facebook vào sáng 2-6, ông Zelensky cho rằng cuộc tấn công mang lại “một kết quả tuyệt đối tuyệt vời”.

Ông Zelensky viết: “Một kết quả đạt được hoàn toàn bởi Ukraine. Một năm, sáu tháng và chín ngày kể từ khi bắt đầu lập kế hoạch đến khi thực hiện thành công. Đây là chiến dịch tầm xa nhất của chúng ta. Những người của chúng ta tham gia vào quá trình chuẩn bị chiến dịch đã được rút khỏi lãnh thổ Liên bang Nga kịp thời”.

Tổng thống Ukraine cảm ơn Tướng Maliuk (Giám đốc SBU) vì nhiệm vụ thành công và chỉ đạo SBU cập nhật cho người dân Ukraine về những chi tiết và kết quả của chiến dịch mà có thể được công bố công khai.

“Dĩ nhiên, không thể tiết lộ mọi thứ vào lúc này, nhưng đây là những hành động của Ukraine chắc chắn sẽ được ghi vào sách lịch sử. Ukraine đang tự vệ và hoàn toàn đúng đắn – chúng ta đang làm mọi thứ để buộc Liên bang Nga phải cảm nhận được sự cần thiết phải kết thúc cuộc chiến này”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Bài đăng trên tài khoản mạng xã hội Facebook của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, 117 thiết bị bay không người lái đã được SBU sử dụng để tấn công vào 5 sân bay quân sự, khiến Không quân Liên bang Nga thiệt hại khoảng 34% số máy bay ném bom chiến lược. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, SBU chính thức xác nhận đã thực hiện một đợt tấn công lớn bằng thiết bị bay không người lái nhắm vào các sân bay quân sự của Liên bang Nga.

Theo tuyên bố của SBU, đây là chiến dịch bí mật được chuẩn bị từ lâu, có mật danh là “Mạng Nhện”, gây thiệt hại hoặc phá hủy 34% lực lượng máy bay mang tên lửa hành trình chiến lược của Liên bang Nga.

SBU cho biết, các cuộc tấn công nhắm vào các sân bay nơi đóng quân của máy bay ném bom tầm xa Liên bang Nga, đã gây ra thiệt hại ước tính khoảng 7 tỷ USD – con số hiện chưa được xác minh độc lập.

Các nguồn tin từ tình báo Ukraine tiết lộ với báo The Kyiv Post rằng, ít nhất 41 máy bay ném bom đã bị hư hại hoặc bị phá hủy trong chiến dịch.

Một bức ảnh chụp Tướng Vasyl Malyuk – Giám đốc SBU đứng bên cạnh bản đồ sơ đồ của chiến dịch cũng được công bố kèm theo thông cáo.

Các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái được tiến hành vào ngày 1-6, nhắm vào năm sân bay trên khắp nước Nga, gồm Belaya, Dyagilevo, Olenya, Ivanovo, và một số khác nằm tại các khu vực Murmansk, Irkutsk, Ryazan và Amur.

Theo các nguồn tin tình báo và quan chức khu vực, các thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (UAV FPV) của Ukraine đã được phóng từ các xe tải đậu gần căn cứ không quân, gây hư hại cho hàng chục máy bay chiến lược mà Liên bang Nga sử dụng trong các cuộc ném bom hàng ngày nhằm vào các thành phố Ukraine, bao gồm cả máy bay ném bom tầm xa Tu-95, Tu-22M3, cũng như máy bay cảnh báo sớm A-50.

Trước đó, các nguồn tin từ SBU nói với Kyiv Post rằng, chiến dịch này đã được chuẩn bị trong hơn 18 tháng, được Tổng thống Volodymyr Zelensky trực tiếp giám sát và thực hiện bởi Tướng Vasyl Malyuk và đội ngũ của ông.

Các UAV đã được vận chuyển bí mật vào lãnh thổ Liên bang Nga và ẩn giấu bên dưới các căn nhà gỗ được đặt trên xe tải. Đến thời điểm thích hợp, các UAV được điều khiển từ xa phóng lên và tấn công máy bay địch ngay trên mặt đất.

Về phía Liên bang Nga, kênh RT dẫn thông báo ngày 1-6 của Bộ Quốc phòng nước này cho biết, hầu hết các cuộc tấn công đã bị đẩy lùi thành công, dù một số gây ra thiệt hại vật chất.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, các sân bay bị nhắm mục tiêu nằm tại vùng Murmansk ở phía Bắc nước Nga, vùng Ivanovo và Ryazan ở miền Trung nước Nga, cũng như vùng Irkutsk ở Siberia và vùng Amur ở Viễn Đông.

Tất cả các vụ tấn công đều sử dụng thiết bị bay không người lái cảm tử điều khiển góc nhìn thứ nhất, trong đó một số máy bay được phóng từ các khu vực gần sát với các sân bay.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết, một số kẻ gây ra các cuộc tấn công này đã bị bắt giữ, tuy không tiết lộ số lượng hoặc danh tính những người bị bắt.

Quân đội Liên bang Nga cũng khẳng định “chế độ Kiev” là bên phải chịu trách nhiệm cuối cùng cho các cuộc tấn công này, gọi đây là những “hành vi khủng bố”.

Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, tại các vùng Ivanovo, Ryazan và Amur, các cuộc tấn công đã bị đẩy lùi và không gây ra thiệt hại hay thương vong nào.

Tuy nhiên, tại vùng Murmansk và Irkutsk, các đợt không kích đã khiến một số máy bay bốc cháy. Không có thương vong nào được báo cáo trong bất kỳ sự cố nào, theo dữ liệu của Bộ.

Theo TTXVN