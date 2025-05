Tăng cường tự chủ công nghệ

Cơ quan An ninh mạng Liên minh châu Âu (ENISA) vừa đưa vào hoạt động Cơ sở dữ liệu lỗ hổng bảo mật châu Âu (EUVD), một động thái then chốt nhằm củng cố “thành trì” an ninh kỹ thuật số của toàn khối.