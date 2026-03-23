Phúc lợi thiết thực tại VinCons: Công nhân được đưa đón bằng xe buýt điện

Ngày 20-3, hàng trăm công nhân tại dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ bắt đầu đến công trường bằng xe buýt điện. Chính sách mới của VinCons không chỉ giúp việc đi lại an toàn, thuận tiện hơn mà còn cho thấy cách doanh nghiệp này đầu tư vào đời sống người lao động, từ nơi ở, bữa ăn đến điều kiện làm việc mỗi ngày.

Công nhân VinCons được đưa đón đi làm bằng xe buýt điện

Niềm vui bên những chuyến xe xanh

Từ sáng sớm, không khí tại khu ký túc xá công nhân ở Cần Giờ nhộn nhịp hơn thường lệ. Anh em công nhân hào hứng đến công trường làm việc bằng những chiếc xe buýt điện hiện đại, sạch sẽ, không mùi xăng dầu hay khói bụi.

Với người làm xây dựng, sự thay đổi ấy mang lại giá trị rất lớn khi công việc được thuận tiện hơn, đỡ mệt và an toàn hơn. Anh Nguyễn Văn Hùng, thợ cốp pha tại công trường, cho biết sau nhiều năm làm nghề, đây là lần đầu anh được đi làm bằng xe buýt điện mát mẻ, thoải mái như vậy. Theo anh, chỉ riêng việc không phải tự xoay xở chuyện đi lại mỗi ngày cũng giúp anh em có thêm năng lượng để bắt đầu ca làm việc.

Chị Lê Thị Hoa, công nhân tổ xây, cũng nhìn nhận chính sách này như một phần trong chuỗi phúc lợi khiến người lao động cảm nhận rõ sự quan tâm của doanh nghiệp. Từ chỗ ăn ở sạch sẽ đến phương tiện đưa đón miễn phí, theo chị, đó là những điều mang tới cảm giác yên tâm để gắn bó lâu dài với công ty.

Theo kế hoạch, VinCons sẽ triển khai 21 xe VinBus để đưa – đón công nhân mỗi ngày tại dự án Cần Giờ. Những chiếc xe buýt điện không phát thải, nối đuôi nhau trên siêu dự án 2.870ha không chỉ giúp đảm bảo an toàn cho người lao động, trật tự tại công trường mà còn khẳng định cam kết xây dựng Vinhomes Green Paradise theo mô hình ESG++ xanh – thông minh – sinh thái và bền vững, bắt đầu từ chính những nhu cầu gần gũi nhất của người lao động.

Cam kết phúc lợi tốt nhất cho người lao động

Việc triển khai xe buýt điện đưa đón công nhân được VinCons xem là một phần trong chuỗi giải pháp chăm lo đời sống “trọn gói” cho người lao động. Theo ông Nguyễn Văn Sĩ, Giám đốc Hành chính VinCons, phương án này giúp công nhân ổn định giờ giấc, giảm mệt mỏi sau giờ tan ca, đồng thời góp phần xây dựng lối sống xanh, phù hợp với môi trường sinh thái của dự án.

Đáng chú ý, đây chỉ là một trong hệ thống phúc lợi được tổ chức bài bản tại VinCons. Khi chỗ ở được đảm bảo, sinh hoạt thuận tiện và việc di chuyển mỗi ngày trở nên nhẹ nhàng hơn, người lao động có thêm điều kiện để tập trung cho công việc. Với các công trường quy mô lớn, đây cũng là yếu tố quan trọng để duy trì chất lượng thi công, tiến độ và tính ổn định của nguồn nhân lực.

Ông Nguyễn Hồng Phong, Tổng Giám đốc Công ty VinCons, cho biết doanh nghiệp không chỉ hướng tới xây dựng một công ty lớn mạnh mà còn mong muốn tạo ra tương lai tốt hơn cho hàng nghìn gia đình người lao động. “Chia sẻ cơ hội việc làm tốt, thu nhập ổn định và phúc lợi bài bản cũng là cách lan tỏa giá trị tích cực trong cộng đồng”, ông Phong nhấn mạnh.

Sau ngày làm việc với trải nghiệm mới, nhiều công nhân cho biết họ có thêm lý do để gắn bó với công trường. “Thấy phúc lợi ở đây tốt quá, từ ăn ở đến xe buýt điện đưa đón đều miễn phí, tôi sẽ giới thiệu thêm bạn bè ở quê cùng gia nhập VinCons”- anh Nguyễn Văn Hùng phấn khởi chia sẻ.

Với tầm nhìn trở thành tổng thầu xây dựng lớn nhất Việt Nam và vươn tầm quốc tế, VinCons đang thử nghiệm mô hình xe buýt điện tại dự án Cần Giờ trước khi nghiên cứu nhân rộng tại các công trường khác trên toàn quốc. Đây cũng được xem là bước đi cho thấy doanh nghiệp muốn cạnh tranh nguồn nhân lực bằng chính chất lượng về môi trường làm việc, nâng cao đời sống cho công nhân, thay vì chỉ tập trung vào nhu cầu tuyển số lượng lớn với mức lương cao.

Hiện tại, VinCons tiếp tục tuyển dụng hơn 100.000 công nhân cơ hữu và 10.000 cán bộ quản lý, kỹ sư có trình độ chuyên môn tốt để phục vụ tiến độ thần tốc cho siêu dự án Cần Giờ và các dự án khác trên toàn quốc.

ĐỨC HOÀNG