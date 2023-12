Phương Mỹ Chi và Double2T lần đầu “khuynh đảo” Làn Sóng Xanh

Phương Mỹ Chi và Double2T

2023 là một năm khó khăn trong các lĩnh vực và âm nhạc không nằm ngoài guồng quay này. Mặc dù các ca sĩ vẫn nỗ lực tung nhiều sản phẩm nhưng mức độ đầu tư có phần giảm sút. Không chỉ tinh giản về quy mô mà còn về mặt hình ảnh lẫn chiến lược truyền thông. Có lẽ vì thế, xu hướng “nghe nhạc” dần lên ngôi, tiệm cận hơn với gu thưởng thức âm nhạc quốc tế. Đây cũng là thói quen nghe nhạc của thế hệ khán giả trẻ, nhất là gen Z và Alpha.

Các nền tảng streaming âm nhạc ghi nhận số liệu tăng trưởng tốt và phản ánh đúng trọng tâm âm nhạc nhiều hơn so với những nền tảng tổng hợp như YouTube - nền tảng xem video phổ biến tại Việt Nam. Chính vì lượt xem và lượt nghe đang dần cân bằng với nhau, Ban tổ chức Làn Sóng Xanh cũng cập nhật cách thức tính điểm mới.

Từ năm nay, BXH hàng tuần được tính 45% đến từ lượt xem, 45% đến từ lượt nghe (thông qua 3 nền tảng chính Spotify, Zing MP3, Nhaccuatui) và 10% đến từ bình chọn khán giả thông qua hệ thống bình chọn Làn Sóng Xanh. Việc cập nhật cho thấy Làn Sóng Xanh là BXH âm nhạc duy nhất tại Việt Nam ghi nhận đầy đủ số liệu từ các nền tảng phát hành âm nhạc.

Trong hơn 100 ca khúc lọt BXH Làn Sóng Xanh 2023 thì top 30 thể hiện sự đa dạng từ dòng nhạc đến ca sĩ. Đặc biệt, Làn Sóng Xanh ghi nhận sự trở lại của Tuấn Hưng, Võ Hạ Trâm, BigDaddy và Emily, Cao Thái Sơn… cũng không thiếu gương mặt mới như Double2T, Vũ Phụng Tiên, O.lew, Jan... Đây cũng là lần đầu Phương Mỹ Chi vào BXH thông qua nhạc trẻ.

Phương Mỹ Chi

Top 4 ca khúc trụ hạng Làn Sóng Xanh lâu nhất bao gồm Mưa tháng sáu (Văn Mai Hương) kỷ lục 17 tuần, Nấu ăn cho em (Đen ft PiaLinh) trụ 15 tuần, Ngủ một mình (Ver tình rất tình - HIEUTHUHAI ft NEGAV) và Đưa em về nhàa (GREY D ft Chillies) cùng 13 tuần.

Bên cạnh đó, 2 ca khúc đứng vị trí quán quân No.1 lâu nhất là Mưa tháng sáu (Văn Mai Hương) và Cắt đôi nỗi sầu (Tăng Duy Tân) cùng thành tích 7 tuần. Tiếp theo có 4 ca khúc quán quân 4 tuần là Ngủ một mình (Ver tình rất tình), À lôi (Double2T), Id 072019 (W/n 3107 ft 267) và Thị Mầu (Hòa Minzy).

Về phía nhạc sĩ, DTAP đứng đầu với 7 ca khúc, bao gồm: Bo xì bo (Hoàng Thùy Linh), Miền đất hứa (Hoàng Thuỳ Linh, Đen), Người ôm pháo hoa (Đông Nhi), Ý trời (Đông Nhi) và 3 ca khúc nằm trong album Vũ trụ có anh của Phương Mỹ Chi là Đẩy xe bò, Vũ trụ có anh, Bóng phù hoa.

Việc phát hành album Ái đã giúp t’linh trở thành gương mặt sở hữu nhiều ca khúc trong BXH với 6 bài hát: Xui hay vui, Like this like that (ft Tóc Tiên), Chỉ một đêm nữa thôi (ft MCK), Tình yêu có nghĩa là gì?, Nữ siêu anh hùng, Nếu lúc đó. Sau t'linh là HIEUTHUHAI và Jack với cùng 4 ca khúc.

2023 bùng nổ với album và E.P (đĩa nhạc mở rộng). Có lẽ không phải là năm các sân khấu biểu diễn hoạt động mạnh mẽ nên nghệ sĩ có nhiều thời gian chăm chút cho các dự án hơn, trong đó xu hướng kể chuyện trong âm nhạc với các ca khúc đi theo concept riêng đang là cách làm của làng nhạc thế giới.

Một số sản phẩm có ca khúc lọt vào BXH có thể kể đến như Đại minh tinh của Hứa Kim Tuyền – Văn Mai Hương, Vũ trụ cò bay của DTAP - Phương Mỹ Chi, Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó của HIEUTHUHAI, 99% của MCK, Ái của t’linh, Đan Xinh in Love của Binz, Không biết nên vui hay buồn của Bảo Anh, <3RIK của Erik…

Đợt bình chọn năm với những ca khúc trong Top 30 bắt đầu từ 7-12 đến 21-12. Sau thời gian này, BTC công bố đề cử và tiến hành bỏ phiếu với Hội đồng bình chọn gồm 200 thành viên là các nhà sản xuất, nhạc sĩ, ca sĩ, các đơn vị báo chí truyền thông và các đơn vị hoạt động lâu năm trong lĩnh vực âm nhạc. Lễ trao giải Làn Sóng xanh 2023 diễn ra vào 24-1-2024 tại Nhà hát Hoà Bình (TPHCM).

TIỂU TÂN