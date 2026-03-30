Phường Phú Thuận (TPHCM) bầu các chức danh chủ chốt

Chiều 30-3, HĐND phường Phú Thuận (TPHCM) khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy và quyết định các nội dung quan trọng theo luật định.

Tại kỳ họp, HĐND phường đã công bố Nghị quyết xác nhận tư cách 23 đại biểu HĐND phường Phú Thuận khóa I.

Tặng hoa chúc mừng Thường trực HĐND phường khóa I (2026-2031)

Kỳ họp đã bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND phường khóa I.

Kết quả, ông Châu Xuân Đại Thắng, Bí thư Đảng ủy phường, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường. Bà Hồ Thị Phước Lộc giữ chức Phó Chủ tịch HĐND phường.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu tại kỳ họp

HĐND phường cũng bầu các chức danh của UBND phường. Kết quả, ông Lê Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy phường, giữ chức Chủ tịch UBND phường. Các Phó Chủ tịch UBND phường gồm bà Dương Thị Cẩm Hồng và ông Phạm Tuấn Khải.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND phường ra mắt tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Châu Xuân Đại Thắng đề nghị HĐND, UBND phường nhanh chóng ổn định tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Bên cạnh đó, việc kỳ họp xem xét, thông qua một số nghị quyết quan trọng, trong đó có nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2026, sẽ làm cơ sở để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

THU HOÀI