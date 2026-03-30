Thường trực HĐND TPHCM khóa XI: Tận tâm, tận lực, xứng đáng với niềm tin cử tri

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, ra mắt Thường trực HĐND TPHCM, đồng chí Võ Văn Minh cam kết đổi mới hoạt động, quyết liệt hành động vì lợi ích nhân dân.

Thay mặt Thường trực HĐND TPHCM khóa XI, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh khẳng định đây là niềm vinh dự rất lớn, đồng thời là trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Đồng chí trân trọng nhận nhiệm vụ và hứa nỗ lực hết mình, tận tâm, tận lực hoàn thành tốt nhất trách nhiệm được giao.

Thường trực HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh chia sẻ, TPHCM bước vào nhiệm kỳ 2026-2031 với những thời cơ mới, yêu cầu mới và khát vọng phát triển. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 xác định mục tiêu xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, hiện đại, nghĩa tình; tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế cả nước và là trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ của khu vực.

Để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, HĐND TPHCM phải tiếp tục đổi mới hoạt động thực chất và hiệu quả, phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, là nơi kết tinh ý chí, nguyện vọng, niềm tin của cử tri và nhân dân thành phố.

Thay mặt Thường trực HĐND TPHCM, đồng chí cam kết tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của HĐND theo hướng chuyên nghiệp, khoa học, hiệu lực, hiệu quả; không ngừng nâng cao chất lượng các kỳ họp để mỗi nghị quyết ban hành đều đúng, trúng, kịp thời và đi vào cuộc sống.

Cùng với đó là nâng cao chất lượng công tác giám sát, lựa chọn đúng vấn đề trọng tâm, cấp thiết, nội dung cử tri quan tâm; tăng cường theo dõi, đôn đốc, tái giám sát, bảo đảm các kiến nghị sau giám sát được thực hiện nghiêm túc, rõ kết quả, rõ chuyển biến.

Chủ tịch HĐND TPHCM khóa XI Võ Văn Minh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng thời, phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của từng ĐB HĐND; tăng cường tiếp xúc cử tri, lắng nghe, đối thoại và kịp thời phản ánh tiếng nói của nhân dân. Song song với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để hoạt động HĐND ngày càng công khai, minh bạch, gần dân và hiệu quả hơn.

Đồng chí cũng cam kết giữ vững đoàn kết, thống nhất; tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng hành trách nhiệm với UBND TPHCM trong tổ chức thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và HĐND Thành phố, nhất là nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Đồng thời, phối hợp hiệu quả với Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Đoàn ĐBQH Thành phố và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị để tạo sức mạnh tổng hợp, cùng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

“Trên cương vị Chủ tịch HĐND TPHCM, tôi luôn ý thức sâu sắc rằng sự tín nhiệm hôm nay là động lực, cũng là lời nhắc nhở thường xuyên về trách nhiệm phải cống hiến nhiều hơn, hành động quyết liệt hơn, xứng đáng hơn với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân thành phố. Tôi hứa không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh công tác; kế thừa và phát huy những kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước; cùng tập thể Thường trực HĐND Thành phố giữ vững tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, hành động vì lợi ích chung của thành phố, vì cuộc sống ngày càng tốt đẹp của nhân dân”, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh bày tỏ.

THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH