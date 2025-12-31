Phường Tam Thắng (TPHCM) điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý y tế, giáo dục

Chiều 31-12, UBND phường Tam Thắng (TPHCM) tổ chức lễ công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục, y tế trên địa bàn.

UBND phường Tam Thắng trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND phường đã công bố quyết định thành lập Trạm y tế phường Tam Thắng; trao Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Bùi Xuân Thy, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Vũng Tàu giữ chức vụ Giám đốc Trạm y tế phường Tam Thắng. Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 1-1-2026 đến ngày 30-9-2027.

Trạm Y tế phường Tam Thắng có trụ sở chính tại số 278 đường Lê Lợi cùng 4 điểm trạm y tế đặt tại: Số 180 đường Nguyễn An Ninh; Số 135 đường Chu Mạnh Trinh; Số 82 đường Ông Ích Khiêm; Số 17 đường Trần Bình Trọng.

Ông Bùi Xuân Thy được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trạm y tế phường Tam Thắng.

Dịp này, UBND phường cũng đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm 12 cán bộ quản lý giáo dục. Trong đó có 3 hiệu trưởng và 9 phó hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn.

Lãnh đạo phường Tam Thắng trao quyết định cho các cán bộ quản lý giáo dục

UBND phường Tam Thắng quyết định: - Điều chuyển bà Thạch Kim Phượng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trương Công Định đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng. - Điều chuyển bà Bùi Thị Thanh Tuyền, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trương Công Định. - Bổ nhiệm bà Trương Thị Hồng Nhung, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Anh Đào, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Anh Đào. - Điều chuyển bà Lê Thị Như Ý, giáo viên Trường Mầm non Hương Sen đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường MN Sao Việt. - Điều chuyển bà Nguyễn Thị Thu Hoài, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung. - Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Nga, giáo viên Trường Tiểu học Trưng Vương giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương. - Bổ nhiệm bà Phạm Thị Hồng Thắm, giáo viên Trường Mầm non Sao Việt giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Việt. - Tiếp nhận ông Hoàng Xuân Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Sơn 2 đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng. - Tiếp nhận bà Lê Thị Hoài Thư, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Sỹ Liên đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS Võ Trường Toản. - Bổ nhiệm bà Nguyễn Thu Hà, giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Linh giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Linh. - Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hằng, giáo viên Trường THCS Nguyễn An Ninh giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn An Ninh. - Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Trang, giáo viên Trường THCS Trần Phú giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú.

KHÁNH CHI