Phường Tam Thắng (TPHCM) thăm, tặng quà đối tượng chính sách

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và tri ân đối với các gia đình chính sách, góp phần giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Đại diện lãnh đạo phường Tam Thắng thăm, tặng quà các gia đình chính sách.

Ngày 31-12, lãnh đạo UBND phường Tam Thắng (TPHCM) tổ chức đoàn đến thăm, trao tiền hỗ trợ cho các đối tượng chính sách.

Hoạt động này là một trong những chương trình công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28-12-2025 của Chính phủ về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và các đối tượng yếu thế khác.

Lãnh đạo phường ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các đối tượng chính sách

Tại các gia đình đến thăm, đoàn ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các đối tượng chính sách; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Lãnh đạo phường cũng mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, góp phần xây dựng gia đình và địa phương ngày càng phát triển.

Đợt này, UBND phường Tam Thắng tặng quà cho 1.961 người thuộc các đối tượng nêu trên với tổng kinh phí gần 800 triệu đồng.

KHÁNH CHI