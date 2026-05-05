Nhận diện vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên từ sớm, từ xa

Chiều 5-5, tại phường Vũng Tàu, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM tổ chức hội thảo khoa học "Lý luận và thực tiễn về các hành vi vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên".

Hội thảo do đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đồng chí Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đồng chủ trì.

Tham dự hội thảo có lãnh đạo ủy ban kiểm tra các địa phương như Đồng Nai, Lào Cai, Tây Ninh, Lâm Đồng cùng đại diện nhiều cơ quan, đơn vị liên quan.

Hội thảo nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng, lấy phòng ngừa làm trọng tâm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm, bảo đảm nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Thông tin tại hội thảo, đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh cho biết, từ năm 2016 đến nay, các cấp ủy và ủy ban kiểm tra đã kiểm tra hơn 15.000 tổ chức đảng, hơn 47.000 đảng viên; thi hành kỷ luật hơn 1.300 tổ chức đảng và gần 70.000 đảng viên.

Tuy nhiên, tình trạng chậm phát hiện vi phạm, buông lỏng quản lý vẫn còn, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và hiệu lực lãnh đạo.

Tại hội thảo, các tham luận tập trung nhận diện hành vi vi phạm trên nhiều lĩnh vực như: công tác tổ chức, cán bộ; đất đai, xây dựng; giải quyết khiếu nại, tố cáo; quản lý tài chính, đầu tư công; hoạt động tư pháp; y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Các ý kiến cũng phân tích nguy cơ phát sinh vi phạm trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và áp dụng các phương thức đánh giá cán bộ mới.

Nhiều tham luận làm rõ các biểu hiện vi phạm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chỉ ra nguyên nhân, yếu tố tác động và đề xuất giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý từ sớm, từ xa, gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương và kiểm soát quyền lực.

Kết luận hội thảo, đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh ghi nhận các ý kiến tâm huyết, có giá trị lý luận và thực tiễn. Đồng chí khẳng định, các ý kiến tại hội thảo là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện đề tài nghiên cứu, góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới.

TRÚC GIANG