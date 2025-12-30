Phường Thủ Dầu Một: Rộn ràng chương trình văn nghệ chào năm mới 2026

Tối 30-12, tại khu vực biểu tượng cánh hoa dầu trên đường Bạch Đằng, UBND phường Thủ Dầu Một đã tổ chức chương trình văn nghệ chào năm mới 2026, thu hút đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn đến thưởng lãm.

Lãnh đạo phường Thủ Dầu Một tham dự chương trình

Điểm nhấn của chương trình văn nghệ chào năm mới 2026 là chuỗi tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, đa dạng về màu sắc và cảm xúc. Mở đầu chương trình là liên khúc "Tràn bộ nhớ - Tết này con sẽ về" do ca sĩ Anh Quân trình bày. Giai điệu trẻ trung, rộn ràng đã nhanh chóng khuấy động không khí, đưa khán giả hòa vào không gian âm nhạc tươi vui, ấm áp.

Người dân đổ về khu vực biểu tượng cánh hoa dầu trên đường Bạch Đằng để xem văn nghệ

Tiếp đó là các bản phối "Nụ cười xuân - Gieo quẻ - Đi giữa trời rực rỡ" tràn ngập không khí mùa xuân, khát vọng tương lai được thể hiện qua giọng hát truyền cảm của ca sĩ Kanie, cùng sự kết hợp ăn ý của Vũ đoàn Cầu Vồng, tạo nên những màn trình diễn sinh động, cuốn hút.

Người dân háo hức chờ xem văn nghệ

Đặc biệt, nhiều tiết mục trẻ trung, hiện đại được dàn dựng mới mẻ, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và vũ đạo, mang đến nguồn năng lượng tích cực, nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả. Xen kẽ là những ca khúc nhẹ nhàng, sâu lắng, gợi lên cảm xúc đoàn viên, niềm tin và hy vọng.

Các tiết mục âm nhạc sôi động

Màn bắn pháo hoa gần khu vực biểu tượng cánh hoa dầu

Tiếp theo chương trình văn nghệ là màn bắn pháo hoa trên sông Sài Gòn được khán giả mong chờ nhất. Chị Nguyễn Thị Trà My, sinh năm 1984, quê Trà Vinh, chia sẻ: "Tôi làm công nhân ở phường Bình Dương, nghe nói có ca nhạc nên đi rất sớm. Khu vực này đông người nên tôi phải đi từ chiều để có chỗ ngồi xem ca nhạc và xem bắn pháo hoa."



TÂM TRANG - MINH DUY