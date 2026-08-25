Khởi công cụm nút giao cầu Hòa Xuân, gỡ điểm nghẽn giao thông phía Nam Đà Nẵng

Phối cảnh Dự án cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân và Dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam (nay thuộc TP Đà Nẵng)

Tham dự lễ khởi công có Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang; Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo bộ ngành và TP Đà Nẵng bấm nút khởi công dự án. Ảnh: NGUYÊN KHÔI



Đây là hai dự án hạ tầng trọng điểm có tổng mức đầu tư hơn 4.293 tỷ đồng, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường kết nối liên vùng, nâng cao năng lực chống chịu trước thiên tai, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng không gian phát triển của TP Đà Nẵng.

Xử lý điểm nghẽn giao thông

Dự án cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp TP Đà Nẵng (gọi tắt là BQL) làm chủ đầu tư dự án thành phần 2, có tổng vốn đầu tư gần 1.571 tỷ đồng.

Hướng dẫn giao thông tại nút giao thông cầu Hòa Xuân. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Công trình gồm hầm chui trên đường Cách Mạng Tháng Tám, hầm chui trên đường Thăng Long, mở rộng đường Lê Thanh Nghị và xây dựng thêm một đơn nguyên cầu mới về phía hạ lưu cầu Hòa Xuân hiện trạng. Thời gian thi công dự kiến 730 ngày.

Các nhà thầu thi công thực hiện nghi thức động thổ, khởi công dự án. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Sau khi hoàn thành và đưa vào hoạt động, công trình sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm trên trục Cách Mạng Tháng Tám. Đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện vận chuyển hàng hóa ra vào Cảng Đà Nẵng, KCN Đà Nẵng, KCN thủy sản Thọ Quang và một lượng lớn dân cư tại khu vực khu đô thị sinh thái Hòa Xuân.

Nút giao thông cầu Hòa Xuân thường xuyên ùn ứ. Ảnh: PHƯƠNG ANH

Việc đầu tư cụm nút giao không chỉ giải quyết tình trạng ùn tắc tại khu vực cầu Hòa Xuân, mà còn nâng cao năng lực kết nối giao thông, đáp ứng yêu cầu phát triển của Đà Nẵng trong giai đoạn mới.

Tại lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc BQL nhấn mạnh, việc triển khai công trình phải được chuyển hóa thành kết quả cụ thể. Mỗi công trình phải được quản lý bằng trách nhiệm, điều hành bằng kỷ luật và kiểm soát bằng hiệu quả; chất lượng là yêu cầu xuyên suốt, tiến độ là cam kết phải thực hiện.

Tăng kết nối, mở rộng không gian phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng hơn, yêu cầu kết nối cao hơn. Vì vậy, đầu tư hạ tầng phải đi trước một bước, tạo năng lực phát triển mới và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị triển khai nghiêm túc phương châm “6 rõ”; phối hợp chặt chẽ với Công an TP Đà Nẵng tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã khởi công thì phải triển khai ngay; đã cam kết thì phải thực hiện; đã thực hiện thì phải có sản phẩm và hiệu quả cụ thể. Việc khởi công cụm nút giao cầu Hòa Xuân cùng các hạng mục kết nối được xác định là bước triển khai cụ thể trong đầu tư kết cấu hạ tầng, góp phần nâng cao năng lực giao thông và mở rộng không gian phát triển của Đà Nẵng.

Dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam (nay thuộc TP Đà Nẵng) được triển khai tại các xã, phường Duy Nghĩa, Thăng An, Thăng Trường, Bàn Thạch, Quảng Phú, Tam Xuân, Tam Anh, Tam Hải, Tam Kỳ. Phối cảnh dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam (nay thuộc TP Đà Nẵng). Ảnh: NGUYÊN KHÔI Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.722 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA từ Ngân hàng Thế giới (WB) khoảng 1.838 tỷ đồng, vốn đối ứng khoảng 884,2 tỷ đồng. Thời gian thực hiện giai đoạn 2026-2031. Phối cảnh nạo vét khoảng 60km sông Trường Giang từ ngã ba An Lạc đến Cửa Lở. Ảnh: NGUYÊN KHÔI Các hạng mục chính gồm nạo vét khoảng 60km sông Trường Giang từ ngã ba An Lạc đến Cửa Lở; xây dựng kè bảo vệ bờ xung yếu, khu neo đậu tránh trú bão; xây dựng tổ hợp thoát lũ Tam Kỳ với kênh tiêu A3 dài 2,38km; hệ thống 6 cầu chính và 1 cầu dân sinh qua sông. Phối cảnh dự án cầu Tỉnh Thủy. Ảnh: NGUYÊN KHÔI Công trình hướng đến nâng cao năng lực thoát lũ, hoàn thiện kết nối giao thông đường thủy và tạo điều kiện phát triển không gian du lịch, thương mại dịch vụ gắn với hệ thống sông ngòi; góp phần tăng cường kết nối giao thông, nâng cao năng lực thoát lũ, giảm thiểu rủi ro thiên tai và tăng cường khả năng thích ứng của khu vực dự án. Sau khi hoàn thành, cùng với sông Hàn, sông Cổ Cò và sông Trường Giang, dự án sẽ góp phần hình thành tuyến đường thủy nội địa thông suốt từ Cửa Hàn đến Cửa Lở, mở ra thêm không gian kết nối, giao thương, phát triển du lịch và khai thác hiệu quả các giá trị kinh tế - xã hội gắn với hệ thống sông ngòi của TP Đà Nẵng.

NGUYÊN KHÔI - XUÂN QUỲNH