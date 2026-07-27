Khánh Hòa trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Xuân Hải

Chiều 27-7, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp UBND xã Diên Khánh tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Trao Bằng “Tổ quốc ghi công” đến thân nhân liệt sĩ Nguyễn Xuân Hải

Tại buổi lễ, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa công bố Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 26-7-2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với liệt sĩ Nguyễn Xuân Hải.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân liệt sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước khẳng định, sự hy sinh của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải là biểu tượng về bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và lòng dũng cảm của người chiến sĩ Công an nhân dân trong bảo vệ an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Thân nhân liệt sĩ Nguyễn Xuân Hải phát biểu tại buổi lễ

Đại diện gia đình liệt sĩ bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm, động viên của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, chính quyền địa phương, lực lượng công an và đồng đội trong thời gian qua.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải sinh năm 1993, là cán bộ Công an xã Diên Lâm. Rạng sáng 21-3-2026, trong quá trình tuần tra, trinh sát, đấu tranh ngăn chặn hoạt động khai thác tài nguyên trái phép trên sông Cái, anh đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá; Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Ngày 3-6-2026, Công an tỉnh Khánh Hòa tạm tuyển dụng chị Lê Thị Thùy Hân, vợ liệt sĩ Nguyễn Xuân Hải, vào lực lượng Công an nhân dân.

TIẾN THẮNG