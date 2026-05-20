Podcast bản tin chiều 20-5: Giá vàng đã giảm 10 triệu đồng/lượng trong 1 tháng qua

Podcast bản tin chiều 20-5 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Làm sâu sắc hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ; Tính đến chiều 20-5: Giá vàng đã giảm 10 triệu đồng/lượng trong 1 tháng qua; Thực hiện "4 đúng, 3 không" đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập; Xác định nguyên nhân ô nhiễm kênh chìm Sơn Tịnh; Bắt ca sĩ Long Nhật và 70 người khác vì liên quan ma túy; Gia Lai: Gãy cần bơm bê tông, 1 người tử vong