Podcast bản tin chiều 23-5: Hàng trăm người tham gia mở đường xuyên núi Lớn - Vũng Tàu

Podcast bản tin chiều 23-5 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào; TPHCM phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước; Hoàn thành việc mở đường xuyên núi Lớn - Vũng Tàu; Giá vàng giảm 500.000 đồng/lượng trong ngày cuối tuần; TPHCM: Triệt phá đường dây nhập lậu hơn 2,4 tấn chất cực độc xyanua; Nghề làm bánh tráng cá cơm của ngư dân làng chài trên núi.