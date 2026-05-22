Podcast bản tin tối 22-5: Trung bộ và Bắc bộ nắng nóng diện rộng, cao điểm sau 10 giờ

Podcast bản tin tối 22-5 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Luật Đô thị đặc biệt: Phân quyền thực chất để TPHCM bứt phá; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và tặng quà bệnh nhi tại TPHCM; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đưa TPHCM phát triển xứng tầm; Thu phí cao tốc TPHCM - Long Thành phục vụ vận hành cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; Trung bộ và Bắc bộ nắng nóng diện rộng, cao điểm sau 10 giờ...