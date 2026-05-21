Podcast bản tin trưa 21-5: Đầu năm đến nay, TPHCM ghi nhận hơn 16.800 ca sốt xuất huyết

Podcast tin trưa 21-5 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Miền Bắc sắp có nắng nóng diện rộng, nơi cao nhất 40 độ C; Sáng 21-5, giá vàng tăng 2 triệu đồng/lượng; Vụ sạt lở ở Thanh Hóa: Cả 3 nạn nhân đều không qua khỏi; Sốt xuất huyết gia tăng, nhiều phường xã tăng cường chống dịch; Làng phong Quy Hòa sắp di dời để làm siêu dự án; “Gánh vị Đà Nẵng” hút khách đến với phố biển mùa du lịch hè.