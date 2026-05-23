Podcast bản tin trưa 23-5: Hé lộ đường dây buôn lậu xe điện Trung Quốc về Việt Nam

Podcast bản tin trưa 23-5 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Người dân bắt đầu làm quen phương án phân luồng mới tại vòng xoay Điện Biên Phủ; Cuối tuần, TPHCM oi nóng trở lại, Hà Nội lên 38-39 độ C; Triệt phá đường dây buôn lậu xe điện ba bánh xuyên biên giới; Sở ATTP TPHCM khó kiểm tra hết các cơ sở cung cấp suất ăn, thực phẩm; TPHCM: Triệt phá đường dây buôn bán khí cười giao dịch hơn 20 tỷ đồng...