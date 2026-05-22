Podcast bản tin trưa 22-5: Số ca nhập viện nghi ngộ độc tại trường học ở Đồng Tháp tăng lên 76

Podcast bản tin trưa 22-5 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt gồm 9 chương, 45 điều; Côn Đảo: Đơn vị chạy thận nhân tạo đầu tiên chính thức vận hành; Nắng nóng mở rộng tại Bắc bộ và Trung bộ; Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến xin được khoan hồng; Đồng Tháp: Số ca nhập viện nghi ngộ độc tại trường học tăng lên 76; Tạm giữ gần 2.000 sản phẩm thời trang nghi giả mạo thương hiệu.